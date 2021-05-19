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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110256113
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка запасных частей и расходных материалов для оборудования ТА
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
30.04.2021 12:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603005, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ульянова, 10А
Почтовый адрес
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ульянова, 10А
Контактный телефон
+7 831 469-80-26
Факс
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Адрес электронной почты
a.ulanova@nntg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Уланова А А
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей и расходных материалов для оборудования ТА
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей и расходных материалов для оборудования ТА
Начальная цена
2 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Нижегородтеплогаз
Все закупки и тендеры Нижегородтеплогаз
Адрес местонахождения
603005, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ульянова, 10А
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ульянова, 10А
26.51
26.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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