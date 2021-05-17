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    Главная / Торги / Капитальный ремонт Пароперегревателя ЦП-60 №8 Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

    Капитальный ремонт Пароперегревателя ЦП-60 №8 Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 06:3017.05.2021 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110255921Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт Пароперегревателя ЦП-60 №8 Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110255921

    Уникальный номер закупки

    21/ЧФ МЭ/19

    Номер закупки

    21/ЧФ МЭ/19

    Наименование закупки

    Капитальный ремонт Пароперегревателя ЦП-60 №8 Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    30.04.2021 12:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная_документация.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Челябинский филиал общества с ограниченной ответственностью Мечел-Энерго
    Все закупки и тендеры ЧФ ООО Мечел-Энерго

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    351 доб. 725-39-85

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    AnastasiyaKoroleva@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Королева Анастасия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Закупки и тендеры Услуги по ремонту металлоизделий, машин и оборудования

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Капитальный ремонт Пароперегревателя ЦП-60 №8 Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.05.2021 06:30 GMT +317.05.2021 06:3017.05.2021 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110255921Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт Пароперегревателя ЦП-60 №8 Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    16.06.2021 12:3016.06.2021 12:3016.06.2021 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110255921Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт Пароперегревателя ЦП-60 №8 Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.06.202116.06.2021 12:3016.06.2021 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110255921Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт Пароперегревателя ЦП-60 №8 Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Капитальный ремонт Пароперегревателя ЦП-60 №8 Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

    Начальная цена

    5 935 660,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствие с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. ЧелябинскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится в течение 90 календарных дней со дня подписания обеими сторонами Акта о приемке выполненных работ (ф. КС-2), справки о стоимости выполненных работ (ф. КС-3), выставления Подрядчиком счет-фактуры

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО
    Все закупки и тендеры МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО

    Адрес местонахождения

    454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14,

    454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14

    Классификатор ОКПД2

    33.14.11.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительной и регулирующей аппаратуры для электричества

    Классификатор ОКВЭД2

    33.1

    Ремонт и монтаж металлических изделий, машин и оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Капитальный ремонт Пароперегревателя ЦП-60 №8 Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО""

    Кол-во: 1.00000

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