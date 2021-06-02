"Изготовление, поставка и утилизация закрытых радиоактивных источников на основе радия для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Аванс не предусмотрен. Покупатель оплачивает поставленную ему продукцию и комплекс услуг по приему ОЗИИИ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 90 (Девяноста) календарных дней с даты подписания Сторонами Товарной накладной и счет-фактуры (при наличии) или универсального передаточного документа (УПД). Транспортирование и хранение источников должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 23649-79 и "Правил безопасности при транспортировании радиоактивных материалов" НП-053-16. Для загрузки и отправки источников должны быть предоставлены сертифицированные контейнеры (исполнителя). Контейнеры возвратные. В случае если контейнеры с поставляемыми источниками не будут разгружены силами Заказчика в день приезда Исполнителя срок возврата контейнеров, составляет 3 (три) месяца и их возврат осуществляется за счет Заказчика. Продукция поставляется силами и за счет Поставщика. Срок поставки: поставка Продукции Заказчику и передача Исполнителю отработавших закрытых источников ионизирующего излучения (ОЗИИИ) осуществляется в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента подписания договора