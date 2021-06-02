Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Изготовление, поставка и утилизация закрытых радиоактивных источников на основе радия для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Изготовление, поставка и утилизация закрытых радиоактивных источников на основе радия для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.06.2021 08:0002.06.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176724Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление, поставка и утилизация закрытых радиоактивных источников на основе радия для нужд АО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176724

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Изготовление, поставка и утилизация закрытых радиоактивных источников на основе радия для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    30.04.2021 10:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о проведении запроса котировок_продление срока подачи заявок до 02.06.2021

    Протокол № 75 от 28.05.2021_ продление срока подачи заявок до 02.06.2021

    Техническое задание_с изменениями от 18.05.2021

    Изменения внесенные в ТЗ от 18.05.2021

    Проект договора

    Протокол № 65 от 24.05.2021 ( продление сровок подачи заявок до 28.05.2021)

    ПЗК___78_от_03.06.2021_решение_о_повторной_публикации.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕРМНЕФТЕГЕОФИЗИКА
    Все закупки и тендеры ПАО ПНГ

    Юридический адрес

    614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34

    Почтовый адрес

    614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34

    Контактный телефон

    +7 902 798-80-52

    Факс

    +7 342 241-43-01

    Адрес электронной почты

    LogunovaIA@rusgeology.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Логунова Инна Александровна

    Место рассмотрения предложений

    г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Закупки и тендеры Пермский край

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое прочее

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Изготовление, поставка и утилизация закрытых радиоактивных источников на основе радия для нужд АО «Пермнефтегеофизика»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.06.2021 08:00 GMT +302.06.2021 08:0002.06.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176724Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление, поставка и утилизация закрытых радиоактивных источников на основе радия для нужд АО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Дата и время вскрытия заявок

    02.06.2021 08:0002.06.2021 08:0002.06.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176724Дата и время вскрытия заявок Изготовление, поставка и утилизация закрытых радиоактивных источников на основе радия для нужд АО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Подведение итогов не позднее

    03.06.2021 12:0003.06.2021 12:0003.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176724Подведение итогов не позднее Изготовление, поставка и утилизация закрытых радиоактивных источников на основе радия для нужд АО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.06.202103.06.2021 12:0003.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176724Подведение итогов не позднее Изготовление, поставка и утилизация закрытых радиоактивных источников на основе радия для нужд АО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление, поставка и утилизация закрытых радиоактивных источников на основе радия для нужд АО «Пермнефтегеофизика»

    Начальная цена

    335 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка Продукции осуществляется силами и за счет Поставщика до адреса: Пермский край, Добрянский р-он, п.г.т. Полазна, ул. Трухина, 64Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Аванс не предусмотрен. Покупатель оплачивает поставленную ему продукцию и комплекс услуг по приему ОЗИИИ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 90 (Девяноста) календарных дней с даты подписания Сторонами Товарной накладной и счет-фактуры (при наличии) или универсального передаточного документа (УПД). Транспортирование и хранение источников должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 23649-79 и "Правил безопасности при транспортировании радиоактивных материалов" НП-053-16. Для загрузки и отправки источников должны быть предоставлены сертифицированные контейнеры (исполнителя). Контейнеры возвратные. В случае если контейнеры с поставляемыми источниками не будут разгружены силами Заказчика в день приезда Исполнителя срок возврата контейнеров, составляет 3 (три) месяца и их возврат осуществляется за счет Заказчика. Продукция поставляется силами и за счет Поставщика. Срок поставки: поставка Продукции Заказчику и передача Исполнителю отработавших закрытых источников ионизирующего излучения (ОЗИИИ) осуществляется в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента подписания договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕРМНЕФТЕГЕОФИЗИКА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ПНГ
    Все закупки и тендеры ПАО ПНГ

    Адрес местонахождения

    614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34

    Классификатор ОКПД2

    27.90.11.310

    Изделия со стабильными и радиоактивными изотопами; источники радиоактивного излучения; образцовые источники; источники тепла радионуклидные закрытые

    Классификатор ОКВЭД2

    27.9

    Производство прочего электрического оборудования

    Документация лота

    Техническое задание_с изменениями от 18.05.2021

    02.06.2021

    Изменения внесенные в ТЗ от 18.05.2021

    02.06.2021

    Проект договора

    02.06.2021

    Протокол № 65 от 24.05.2021 ( продление сровок подачи заявок до 28.05.2021)

    02.06.2021

    Извещение о проведении запроса котировок_продление срока подачи заявок до 02.06.2021

    02.06.2021

    Протокол № 75 от 28.05.2021_ продление срока подачи заявок до 02.06.2021

    02.06.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/946392/name/60b8ae21e1d415.37423236

    03.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Изготовление, поставка и утилизация закрытых радиоактивных источников на основе радия для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО МАШ
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211087169
    на право заключения договора на выполнение работ по ремонту вилочных погрузчиков
    на право заключения договора на выполнение работ по ремонту вилочных погрузчиков
    594578
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    812 402
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211087178
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (14)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    594581
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    30 159 215
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП237463
    Поставка чаш шлаковозных
    Поставка чаш шлаковозных
    594573
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014433
    Поставка материалов для строительства автомойки для объекта Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ» для нужд ООО «ГСП-2»
    Поставка материалов для строительства автомойки для объекта Обустройство сеноман-аптских...
    594580
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211087136
    Поставка Канцтоваров
    Поставка Канцтоваров
    594576
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    1 721 020
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    БАЛТИЙСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
    Запрос предложений № ГП237462
    оказание услуг по техническому и программному обеспечению процесса печати, сканирования и копирования документов, а также техническому обслуживанию и ремонту многофункциональных устройств для нужд ООО «БХК»
    оказание услуг по техническому и программному обеспечению процесса печати, сканирования и...
    593315
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    10 607 310
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014431
    Закупка пиломатериалов
    Закупка пиломатериалов
    594577
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    УК УЗТМ-КАРТЭКС
    Запрос предложений № ГП237461
    Автокран грузоподъёмностью 110 тонн
    Автокран грузоподъёмностью 110 тонн
    594572
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить