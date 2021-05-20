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    Главная / Торги / Закупка продуктов питания (молоко и молочные продукты) для Пансионата "Университетский" МГУ имени М.В. Ломоносова (5600 кг, 9050 л, куб.дм, 9000 шт.) (223.ОК (МСП).67; Id40892)

    Закупка продуктов питания (молоко и молочные продукты) для Пансионата "Университетский" МГУ имени М.В. Ломоносова (5600 кг, 9050 л, куб.дм, 9000 шт.) (223.ОК (МСП).67; Id40892)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 09:0020.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110254650Дата и время окончания срока приема заявок Закупка продуктов питания (молоко и молочные продукты) для Пансионата "Университетский" МГУ имени М.В. Ломоносова (5600 кг, 9050 л, куб.дм, 9000 шт.)(Id40892)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110254650

    Уникальный номер закупки

    40892

    Номер закупки

    40892

    Наименование закупки

    Закупка продуктов питания (молоко и молочные продукты) для Пансионата "Университетский" МГУ имени М.В. Ломоносова (5600 кг, 9050 л, куб.дм, 9000 шт.) (223.ОК (МСП).67; Id40892)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.04.2021 10:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_41_3ч_223_ОК_МСП_67_ИД_40892.docx

    1028003_223_ОК_Документация_часть_1__МСП_.rtf

    ТЗ_1011874_ТЗ_молоко_молочные_продукты_2021.docx

    1028004_223_ОК_Документация_часть_2__МСП_.rtf

    1028005_проект_договора_на_поставку_товаров_223.rtf

    1028006_Форма__2.1_Ценовое_предложение_участника_.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА
    Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

    Юридический адрес

    119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,

    Почтовый адрес

    119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1

    Контактный телефон

    +7 495 939-43-13

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tender@rector.msu.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    УМ Р З

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Молоко, кроме сырого, сливки

    Ключевые слова:

    лом

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка продуктов питания (молоко и молочные продукты) для Пансионата "Университетский" МГУ имени М.В. Ломоносова (5600 кг, 9050 л, куб.дм, 9000 шт.)(Id40892)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.06.202103.06.2021 16:0003.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110254650Подведение итогов не позднее Закупка продуктов питания (молоко и молочные продукты) для Пансионата "Университетский" МГУ имени М.В. Ломоносова (5600 кг, 9050 л, куб.дм, 9000 шт.)(Id40892)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка продуктов питания (молоко и молочные продукты) для Пансионата "Университетский" МГУ имени М.В. Ломоносова (5600 кг, 9050 л, куб.дм, 9000 шт.)(Id40892)

    Начальная цена

    3 109 577,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией о закупке.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РОССИЯ, Московская область, Одинцовский район, д. Волково, Пансионат "Университетский" МГУ имени М.В. Ломоносова, здание столовой. Дополнительная информация: Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения. По истечении срока отмены закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить процедуру закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией о закупке.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
    Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

    Адрес местонахождения

    119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,

    119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1

    Классификатор ОКПД2

    10.51.11.121

    Молоко питьевое коровье ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное)

    Классификатор ОКВЭД2

    10.51.1

    Производство питьевого молока и питьевых сливок

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/946985/name/60b92eb9b8f133.89843781

    03.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство питьевого молока и питьевых сливок"

    Кол-во: 9000.00000

    "Позиция 2"

    "Производство питьевого молока и питьевых сливок"

    Кол-во: 9000.00000

    "Позиция 3"

    "Производство питьевого молока и питьевых сливок"

    Кол-во: 50.00000

    "Позиция 4"

    "Производство сливочного масла, топленого масла, масляной пасты, молочного жира, спредов и топленых сливочно-растительных смесей"

    Кол-во: 1100.00000

    "Позиция 5"

    "Производство сливочного масла, топленого масла, масляной пасты, молочного жира, спредов и топленых сливочно-растительных смесей"

    Кол-во: 400.00000

    "Позиция 6"

    "Производство сыра и сырных продуктов"

    Кол-во: 300.00000

    "Позиция 7"

    "Производство сыра и сырных продуктов"

    Кол-во: 50.00000

    "Позиция 8"

    "Производство сыра и сырных продуктов"

    Кол-во: 400.00000

    "Позиция 9"

    "Производство прочей молочной продукции"

    Кол-во: 200.00000

    "Позиция 10"

    "Производство прочей молочной продукции"

    Кол-во: 400.00000

    "Позиция 11"

    "Производство прочей молочной продукции"

    Кол-во: 1100.00000

    "Позиция 12"

    "Производство прочей молочной продукции"

    Кол-во: 1000.00000

    "Позиция 13"

    "Производство прочей молочной продукции"

    Кол-во: 200.00000

    "Позиция 14"

    "Производство приправ и пряностей"

    Кол-во: 450.00000

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