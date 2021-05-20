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Номер извещения
32110254650
Уникальный номер закупки
40892
Наименование закупки
Закупка продуктов питания (молоко и молочные продукты) для Пансионата "Университетский" МГУ имени М.В. Ломоносова (5600 кг, 9050 л, куб.дм, 9000 шт.) (223.ОК (МСП).67; Id40892)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
30.04.2021 10:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,
Почтовый адрес
119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1
Контактный телефон
+7 495 939-43-13
Факс
--
Адрес электронной почты
tender@rector.msu.ru
Ф.И.О. контактного лица
УМ Р З
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка продуктов питания (молоко и молочные продукты) для Пансионата "Университетский" МГУ имени М.В. Ломоносова (5600 кг, 9050 л, куб.дм, 9000 шт.)(Id40892)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.06.202103.06.2021 16:0003.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110254650Подведение итогов не позднее Закупка продуктов питания (молоко и молочные продукты) для Пансионата "Университетский" МГУ имени М.В. Ломоносова (5600 кг, 9050 л, куб.дм, 9000 шт.)(Id40892)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка продуктов питания (молоко и молочные продукты) для Пансионата "Университетский" МГУ имени М.В. Ломоносова (5600 кг, 9050 л, куб.дм, 9000 шт.)(Id40892)
Начальная цена
3 109 577,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Документацией о закупке.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РОССИЯ, Московская область, Одинцовский район, д. Волково, Пансионат "Университетский" МГУ имени М.В. Ломоносова, здание столовой. Дополнительная информация: Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения. По истечении срока отмены закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить процедуру закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
Адрес местонахождения
119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,
119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1
10.51.11.121
10.51.1
Документация лота
Кол-во: 9000.00000
Кол-во: 9000.00000
Кол-во: 50.00000
Кол-во: 1100.00000
Кол-во: 400.00000
Кол-во: 300.00000
Кол-во: 50.00000
Кол-во: 400.00000
Кол-во: 200.00000
Кол-во: 400.00000
Кол-во: 1100.00000
Кол-во: 1000.00000
Кол-во: 200.00000
Кол-во: 450.00000
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