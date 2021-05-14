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    Главная / Торги / Добавки в бетон для КГКМ

    Добавки в бетон для КГКМ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 15:4014.05.2021 15:40Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176862Дата и время окончания срока приема заявок Добавки в бетон для КГКММоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176862

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Добавки в бетон для КГКМ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    30.04.2021 14:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение__Форма_ТКП_Добавки_в_бетон_Заказ_1148.XLSX

    ПРИЛОЖЕНИЕ___1___ОБРАЗЕЦ_СПЕЦИФИКАЦИИ_К_ТИПОВОМУ_ДОГОВОРУ_ПОСТАВКИ.docx

    ПРИЛОЖЕНИЕ___2__2.1_2.4.___ОСОБЫЕ_УСЛОВИЯ.docx

    ТИПОВОЙ_ДОГОВОР_ПОСТАВКИ___кор.doc

    Протокол.pdf

    Документация_открытого_запроса_цен.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    v.fedina@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Федина Валерия Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Добавки в бетон для КГКМ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 15:40 GMT +314.05.2021 15:4014.05.2021 15:40Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176862Дата и время окончания срока приема заявок Добавки в бетон для КГКММосква

    Подведение итогов не позднее

    21.05.2021 15:3021.05.2021 15:3021.05.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176862Подведение итогов не позднее Добавки в бетон для КГКММосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.05.202121.05.2021 15:3021.05.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176862Подведение итогов не позднее Добавки в бетон для КГКММосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Добавки в бетон для КГКМ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    23.99

    Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/964300/name/60d33b1fb4b309.06240053

    23.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Добавка противоморозная "МС Рапид 025" ТУ 5745-027-51552155-2009 50м3*1260кг (плотность 1,23-1,29 кг/дм3)"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 2"

    "Добавка воздухововлекающая ПОЛИПЛАСТ АЭРО 815 ТУ 5745-090-58042865-2014 20м3*998кг (плотность 0998г/см3)"

    Кол-во: 19960

    "Позиция 3"

    "Суперпластификатор Мурапласт ФК 49 ГОСТ 24211-2008 100м3*1195кг (плотность 1,18-1,21 г/см3)"

    Кол-во: 119500

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    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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