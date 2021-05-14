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    Главная / Торги / Поставка лакокрасочных материалов

    Поставка лакокрасочных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176730Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лакокрасочных материалов для ОП Астраханской области Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176730

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    058/ГНП сеть/01.05.2021/ОЗКэ

    Наименование закупки

    Поставка лакокрасочных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    30.04.2021 10:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_о_Запросе_котировок.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газонефтепродукт сеть»
    Все закупки и тендеры «ГНП сеть»

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401

    Контактный телефон

    +7 812 244-80-80 доб. 2854

    Факс

    +7 86361 9-20-35

    Адрес электронной почты

    n.levchenko@retail.gazpromlpg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Левченко Наталья Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка лакокрасочных материалов для ОП Астраханской области

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 11:00 GMT +314.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176730Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лакокрасочных материалов для ОП Астраханской области Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    14.05.2021 11:0014.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176730Дата и время вскрытия заявок Поставка лакокрасочных материалов для ОП Астраханской области Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.05.202120.05.2021 18:0020.05.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176730Подведение итогов не позднее Поставка лакокрасочных материалов для ОП Астраханской области Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лакокрасочных материалов для ОП Астраханской области

    Начальная цена

    283 882,44

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Газонефтепродукт сеть»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «ГНП сеть»
    Все закупки и тендеры «ГНП сеть»

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401

    Классификатор ОКПД2

    20.30

    Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Проект договора

    12.05.2021

    Техническое задание

    12.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка лакокрасочных материалов для ОП Астраханской области "

    Кол-во:

    Лот 2

    Поставка лакокрасочных материалов для ОП Белгородской области

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 11:00 GMT +314.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176730Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лакокрасочных материалов для ОП Белгородской области Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    14.05.2021 11:0014.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176730Дата и время вскрытия заявок Поставка лакокрасочных материалов для ОП Белгородской области Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.05.202120.05.2021 18:0020.05.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176730Подведение итогов не позднее Поставка лакокрасочных материалов для ОП Белгородской области Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лакокрасочных материалов для ОП Белгородской области

    Начальная цена

    768 167,83

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Газонефтепродукт сеть»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «ГНП сеть»
    Все закупки и тендеры «ГНП сеть»

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401

    Классификатор ОКПД2

    20.30

    Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Приложение_6_Техническое_задание.docx

    12.05.2021

    Приложение_5_Проект_договора.zip

    12.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка лакокрасочных материалов для ОП Белгородской области "

    Кол-во:

    Лот 3

    Поставка лакокрасочных материалов для ОП Волгоградской области

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 11:00 GMT +314.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176730Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лакокрасочных материалов для ОП Волгоградской области Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    14.05.2021 11:0014.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176730Дата и время вскрытия заявок Поставка лакокрасочных материалов для ОП Волгоградской области Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.05.202120.05.2021 18:0020.05.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176730Подведение итогов не позднее Поставка лакокрасочных материалов для ОП Волгоградской области Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лакокрасочных материалов для ОП Волгоградской области

    Начальная цена

    300 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Газонефтепродукт сеть»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «ГНП сеть»
    Все закупки и тендеры «ГНП сеть»

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401

    Классификатор ОКПД2

    20.30

    Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Приложение_5_Проект_договора.zip

    12.05.2021

    Приложение_6_Техническое_задание.docx

    12.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка лакокрасочных материалов для ОП Волгоградской области "

    Кол-во:

    Лот 4

    Поставка лакокрасочных материалов для ОП Калужской области

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 11:00 GMT +314.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176730Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лакокрасочных материалов для ОП Калужской области Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    14.05.2021 11:0014.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176730Дата и время вскрытия заявок Поставка лакокрасочных материалов для ОП Калужской области Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.05.202120.05.2021 18:0020.05.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176730Подведение итогов не позднее Поставка лакокрасочных материалов для ОП Калужской области Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лакокрасочных материалов для ОП Калужской области

    Начальная цена

    174 957,95

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Газонефтепродукт сеть»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «ГНП сеть»
    Все закупки и тендеры «ГНП сеть»

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401

    Классификатор ОКПД2

    20.30

    Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Приложение_5_Проект_договора.zip

    12.05.2021

    Приложение_6_Техническое_задание.docx

    12.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка лакокрасочных материалов для ОП Калужской области "

    Кол-во:

    Лот 5

    Поставка лакокрасочных материалов для ОП Краснодарскому краю

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 11:00 GMT +314.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176730Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лакокрасочных материалов для ОП Краснодарскому краюСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    14.05.2021 11:0014.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176730Дата и время вскрытия заявок Поставка лакокрасочных материалов для ОП Краснодарскому краюСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.05.202120.05.2021 18:0020.05.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176730Подведение итогов не позднее Поставка лакокрасочных материалов для ОП Краснодарскому краюСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лакокрасочных материалов для ОП Краснодарскому краю

    Начальная цена

    1 847 182,22

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Газонефтепродукт сеть»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «ГНП сеть»
    Все закупки и тендеры «ГНП сеть»

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401

    Классификатор ОКПД2

    20.30

    Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Приложение_6_Техническое_задание.docx

    12.05.2021

    Приложение_5_Проект_договора.zip

    12.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка лакокрасочных материалов для ОП Краснодарскому краю"

    Кол-во:

    Лот 6

    Поставка лакокрасочных материалов для ОП Курской области

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 11:00 GMT +314.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176730Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лакокрасочных материалов для ОП Курской областиСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    14.05.2021 11:0014.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176730Дата и время вскрытия заявок Поставка лакокрасочных материалов для ОП Курской областиСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.05.202120.05.2021 18:0020.05.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176730Подведение итогов не позднее Поставка лакокрасочных материалов для ОП Курской областиСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лакокрасочных материалов для ОП Курской области

    Начальная цена

    264 813,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Газонефтепродукт сеть»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «ГНП сеть»
    Все закупки и тендеры «ГНП сеть»

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401

    Классификатор ОКПД2

    20.30

    Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Приложение_5_Проект_договора.zip

    12.05.2021

    Приложение_6_Техническое_задание.docx

    12.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка лакокрасочных материалов для ОП Курской области"

    Кол-во:

    Лот 7

    Поставка лакокрасочных материалов для ОП Орловской области

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 11:00 GMT +314.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176730Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лакокрасочных материалов для ОП Орловской областиСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    14.05.2021 11:0014.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176730Дата и время вскрытия заявок Поставка лакокрасочных материалов для ОП Орловской областиСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.05.202120.05.2021 18:0020.05.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176730Подведение итогов не позднее Поставка лакокрасочных материалов для ОП Орловской областиСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лакокрасочных материалов для ОП Орловской области

    Начальная цена

    240 190,84

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Газонефтепродукт сеть»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «ГНП сеть»
    Все закупки и тендеры «ГНП сеть»

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401

    Классификатор ОКПД2

    20.30

    Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Приложение_5_Проект_договора.zip

    12.05.2021

    Приложение_6_Техническое_задание.docx

    12.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка лакокрасочных материалов для ОП Орловской области"

    Кол-во:

    Лот 8

    Поставка лакокрасочных материалов для ОП Оренбургской области

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 11:00 GMT +314.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176730Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лакокрасочных материалов для ОП Оренбургской областиСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    14.05.2021 11:0014.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176730Дата и время вскрытия заявок Поставка лакокрасочных материалов для ОП Оренбургской областиСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.05.202120.05.2021 18:0020.05.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176730Подведение итогов не позднее Поставка лакокрасочных материалов для ОП Оренбургской областиСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лакокрасочных материалов для ОП Оренбургской области

    Начальная цена

    281 202,62

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Газонефтепродукт сеть»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «ГНП сеть»
    Все закупки и тендеры «ГНП сеть»

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401

    Классификатор ОКПД2

    20.30

    Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Приложение_5_Проект_договора.zip

    12.05.2021

    Приложение_6_Техническое_задание.docx

    12.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка лакокрасочных материалов для ОП Оренбургской области"

    Кол-во:

    Лот 9

    Поставка лакокрасочных материалов для ОП Ростовской области

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 11:00 GMT +314.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176730Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лакокрасочных материалов для ОП Ростовской областиСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    14.05.2021 11:0014.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176730Дата и время вскрытия заявок Поставка лакокрасочных материалов для ОП Ростовской областиСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.05.202120.05.2021 18:0020.05.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176730Подведение итогов не позднее Поставка лакокрасочных материалов для ОП Ростовской областиСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лакокрасочных материалов для ОП Ростовской области

    Начальная цена

    1 835 232,30

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Газонефтепродукт сеть»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «ГНП сеть»
    Все закупки и тендеры «ГНП сеть»

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401

    Классификатор ОКПД2

    20.30

    Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Приложение_5_Проект_договора.zip

    12.05.2021

    Приложение_6_Техническое_задание..docx

    12.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка лакокрасочных материалов для ОП Ростовской области"

    Кол-во:

    Лот 10

    Поставка лакокрасочных материалов для ОП Самарской области

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 11:00 GMT +314.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176730Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лакокрасочных материалов для ОП Самарской областиСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    14.05.2021 11:0014.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176730Дата и время вскрытия заявок Поставка лакокрасочных материалов для ОП Самарской областиСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.05.202120.05.2021 18:0020.05.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176730Подведение итогов не позднее Поставка лакокрасочных материалов для ОП Самарской областиСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лакокрасочных материалов для ОП Самарской области

    Начальная цена

    269 135,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Газонефтепродукт сеть»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «ГНП сеть»
    Все закупки и тендеры «ГНП сеть»

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401

    Классификатор ОКПД2

    20.30

    Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Приложение_5_Проект_договора.zip

    12.05.2021

    Приложение_6_Техническое_задание.docx

    12.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка лакокрасочных материалов для ОП Самарской области"

    Кол-во:

    Лот 11

    Поставка лакокрасочных материалов для ОП Ставропольском крае

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 11:00 GMT +314.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176730Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лакокрасочных материалов для ОП Ставропольском краеСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    14.05.2021 11:0014.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176730Дата и время вскрытия заявок Поставка лакокрасочных материалов для ОП Ставропольском краеСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.05.202120.05.2021 18:0020.05.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176730Подведение итогов не позднее Поставка лакокрасочных материалов для ОП Ставропольском краеСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лакокрасочных материалов для ОП Ставропольском крае

    Начальная цена

    520 644,58

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Газонефтепродукт сеть»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «ГНП сеть»
    Все закупки и тендеры «ГНП сеть»

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401

    Классификатор ОКПД2

    20.30

    Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Приложение_5_Проект_договора.zip

    12.05.2021

    Приложение_6_Техническое_задание.docx

    12.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка лакокрасочных материалов для ОП Ставропольском крае"

    Кол-во:

    Лот 12

    Поставка лакокрасочных материалов для ОП Тульской области

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 11:00 GMT +314.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176730Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лакокрасочных материалов для ОП Тульской областиСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    14.05.2021 11:0014.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176730Дата и время вскрытия заявок Поставка лакокрасочных материалов для ОП Тульской областиСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.05.202120.05.2021 18:0020.05.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176730Подведение итогов не позднее Поставка лакокрасочных материалов для ОП Тульской областиСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лакокрасочных материалов для ОП Тульской области

    Начальная цена

    484 082,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Газонефтепродукт сеть»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «ГНП сеть»
    Все закупки и тендеры «ГНП сеть»

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401

    Классификатор ОКПД2

    20.30

    Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Приложение_5_Проект_договора.zip

    12.05.2021

    Приложение_6_Техническое_задание.docx

    12.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка лакокрасочных материалов для ОП Тульской области"

    Кол-во:

    Лот 13

    Поставка лакокрасочных материалов для ОП Республике Удмуртия

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 11:00 GMT +314.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176730Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лакокрасочных материалов для ОП Республике УдмуртияСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    14.05.2021 11:0014.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176730Дата и время вскрытия заявок Поставка лакокрасочных материалов для ОП Республике УдмуртияСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.05.202120.05.2021 18:0020.05.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176730Подведение итогов не позднее Поставка лакокрасочных материалов для ОП Республике УдмуртияСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лакокрасочных материалов для ОП Республике Удмуртия

    Начальная цена

    809 789,71

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Газонефтепродукт сеть»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «ГНП сеть»
    Все закупки и тендеры «ГНП сеть»

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401

    Классификатор ОКПД2

    20.30

    Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Приложение_5_Проект_договора.zip

    12.05.2021

    Приложение_6_Техническое_задание.docx

    12.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка лакокрасочных материалов для ОП Республике Удмуртия"

    Кол-во:

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    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211068495
    Поставка лакокрасочной продукции
    Поставка лакокрасочной продукции
    591714
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    3 132 180
    Лоты:
    1
    Регион:
    Марий Эл республика
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    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
    Маркетинговые исследования № 32211063287
    Поставка лакокрасочных покрытий
    Поставка лакокрасочных покрытий
    590996
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 04:59(GMT+03:00)
    942 525
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
    Маркетинговые исследования № 32211062844
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме на поставку грунт-эмали и растворителя для нужд АО «Газпром газораспределение Великий Новгород»
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме на поставку грунт-эмали и растворителя...
    590911
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    1 843 217
    Лоты:
    1
    Регион:
    Новгородская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Маркетинговые исследования № 32211061356
    Поставка покрытий лакокрасочных
    Поставка покрытий лакокрасочных
    590551
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    01.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    68 249
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тамбовская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САРАНСК
    Маркетинговые исследования № 32211059635
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме № FL442-82 по отбору организации на поставку эмали ПФ-115 (желтая).
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме № FL442-82 по отбору организации на...
    589895
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    3 800 160
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мордовия республика
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ
    Запрос предложений № 32211051271
    Грунт-эмаль
    Грунт-эмаль
    589074
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    2 528 070
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ярославская область
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