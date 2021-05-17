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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110254553
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по поверке (калибровке) средств измерений и аттестации испытательного оборудования для нужд АО «МКБ «Факел», в соответствии с Техническим заданием.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
30.04.2021 10:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33
Почтовый адрес
141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33
Контактный телефон
+7 495 575-37-65
Факс
+7 495 573-83-47
Адрес электронной почты
tender@npofakel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кокряков Дмитрий Игоревич
Место рассмотрения предложений
Химки АО "МКБ "Факел"
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по поверке средств измерений
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2021 10:00 GMT +317.05.2021 10:0017.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110254553Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по поверке средств измеренийХимки АО "МКБ "Факел"
Дата и время вскрытия заявок
17.05.2021 10:0017.05.2021 10:0017.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110254553Дата и время вскрытия заявок Услуги по поверке средств измеренийХимки АО "МКБ "Факел"
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по поверке средств измерений
Начальная цена
3 834 425,95
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО МКБ Факел
Все закупки и тендеры АО МКБ Факел
Адрес местонахождения
141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33
71.12.40
71.12
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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