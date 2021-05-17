Оказание услуг по поверке (калибровке) средств измерений и аттестации испытательного оборудования для нужд АО «МКБ «Факел», в соответствии с Техническим заданием.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110254553 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по поверке (калибровке) средств измерений и аттестации испытательного оборудования для нужд АО «МКБ «Факел», в соответствии с Техническим заданием. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос (ценовых) котировок Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Акционерное общество Машиностроительное конструкторское бюро Факел имени академика П.Д. Грушина

Все закупки и тендеры АО МКБ Факел Юридический адрес 141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33 Почтовый адрес 141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33 Контактный телефон +7 495 575-37-65 Факс +7 495 573-83-47 Адрес электронной почты tender@npofakel.ru Ф.И.О. контактного лица Кокряков Дмитрий Игоревич Место рассмотрения предложений Химки АО "МКБ "Факел" Закупки и тендеры Московская область Ключевые слова:

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