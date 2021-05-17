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    Главная / Торги / Оказание услуг по поверке (калибровке) средств измерений и аттестации испытательного оборудования для нужд АО «МКБ «Факел», в соответствии с Техническим заданием.

    Оказание услуг по поверке (калибровке) средств измерений и аттестации испытательного оборудования для нужд АО «МКБ «Факел», в соответствии с Техническим заданием.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 10:0017.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110254553Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по поверке средств измеренийХимки АО "МКБ "Факел"Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110254553

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по поверке (калибровке) средств измерений и аттестации испытательного оборудования для нужд АО «МКБ «Факел», в соответствии с Техническим заданием.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    30.04.2021 10:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение.docx

    Проект_договора_поверка_калибровка_СИ_аттестация_исп._оборуд..doc

    Приложение___1_к_Договору_Техническое_задание.docx

    протокол_40.PDF

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Машиностроительное конструкторское бюро Факел имени академика П.Д. Грушина
    Все закупки и тендеры АО МКБ Факел

    Юридический адрес

    141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33

    Почтовый адрес

    141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33

    Контактный телефон

    +7 495 575-37-65

    Факс

    +7 495 573-83-47

    Адрес электронной почты

    tender@npofakel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кокряков Дмитрий Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Химки АО "МКБ "Факел"

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по поверке средств измерений

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.05.2021 10:00 GMT +317.05.2021 10:0017.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110254553Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по поверке средств измеренийХимки АО "МКБ "Факел"

    Дата и время вскрытия заявок

    17.05.2021 10:0017.05.2021 10:0017.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110254553Дата и время вскрытия заявок Услуги по поверке средств измеренийХимки АО "МКБ "Факел"

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.05.202124.05.2021 16:0024.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110254553Подведение итогов не позднее Услуги по поверке средств измеренийХимки АО "МКБ "Факел"

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по поверке средств измерений

    Начальная цена

    3 834 425,95

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МКБ Факел
    Все закупки и тендеры АО МКБ Факел

    Адрес местонахождения

    141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33

    Классификатор ОКПД2

    71.12.40

    Услуги в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/932791/name/60a7666040cd22.60037584

    21.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях"

    Кол-во: 1.00000

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    Закупки корпоративных заказчиков
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    Регион:
    Ростовская область
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