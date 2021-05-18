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    Главная / Торги / КО №58/КО - Модернизация системы центрального кондиционирования для нужд филиала АО «Газэнергосервис» - завод «Турбодеталь» имени И.И. Соколовского» для нужд Акционерное общество "Газэнергосервис"

    КО №58/КО - Модернизация системы центрального кондиционирования для нужд филиала АО «Газэнергосервис» - завод «Турбодеталь» имени И.И. Соколовского» для нужд Акционерное общество "Газэнергосервис"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 10:0018.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110254322Дата и время окончания срока приема заявок КО №58/КО - Модернизация системы центрального кондиционирования для нужд филиала АО «Газэнергосервис» - завод «Турбодеталь» имени И.И. Соколовского» для нужд Акционерное общество "Газэнергосервис"196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110254322

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    КО №58/КО - Модернизация системы центрального кондиционирования для нужд филиала АО «Газэнергосервис» - завод «Турбодеталь» имени И.И. Соколовского» для нужд Акционерное общество "Газэнергосервис"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    30.04.2021 09:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    58_КО_1_12_ГЭС_КО_18.06.2021.zip

    Документация и извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 364

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    iuvolkov@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Волков Юрий Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    КО №58/КО - Модернизация системы центрального кондиционирования для нужд филиала АО «Газэнергосервис» - завод «Турбодеталь» имени И.И. Соколовского» для нужд Акционерное общество "Газэнергосервис"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.06.202125.06.2021 23:5925.06.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110254322Подведение итогов не позднее КО №58/КО - Модернизация системы центрального кондиционирования для нужд филиала АО «Газэнергосервис» - завод «Турбодеталь» имени И.И. Соколовского» для нужд Акционерное общество "Газэнергосервис"196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    КО №58/КО - Модернизация системы центрального кондиционирования для нужд филиала АО «Газэнергосервис» - завод «Турбодеталь» имени И.И. Соколовского» для нужд Акционерное общество "Газэнергосервис"

    Начальная цена

    23 875 397,10

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "Газэнергосервис"
    Все закупки и тендеры АО "Газэнергосервис"

    Адрес местонахождения

    109240, Российская Федерация, Москва, Верхняя Радищевская, д. 17/2, стр.2

    Классификатор ОКПД2

    43.22

    Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха

    Классификатор ОКВЭД2

    43.22

    Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/962738/name/60d1ca027ef757.08310901

    22.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КО №58/КО - Модернизация системы центрального кондиционирования для нужд филиала АО «Газэнергосервис» - завод «Турбодеталь» имени И.И. Соколовского» для нужд Акционерное общество "Газэнергосервис""

    Кол-во: 1

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