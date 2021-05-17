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    Главная / Торги / Реконструкция первой ветки водовода от ВК3(новый) до ВК4(новый) по направлению к городу Верхняя Пышма

    Реконструкция первой ветки водовода от ВК3(новый) до ВК4(новый) по направлению к городу Верхняя Пышма

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 07:0017.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110254411Дата и время окончания срока приема заявок Реконструкция первой ветки водовода от ВК3(новый) до ВК4(новый) по направлению к городу Верхняя Пышма Верхняя ПышмаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110254411

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Реконструкция первой ветки водовода от ВК3(новый) до ВК4(новый) по направлению к городу Верхняя Пышма

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    30.04.2021 10:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    62от_вк3_до_вк4.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА
    Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    624090, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Балтымская, 2а

    Почтовый адрес

    624090, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Балтымская, 2а

    Контактный телефон

    +7 34368 4-47-89

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki_vodokanal@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Барменков Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Верхняя Пышма

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Реконструкция первой ветки водовода от ВК3(новый) до ВК4(новый) по направлению к городу Верхняя Пышма

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.05.2021 07:00 GMT +317.05.2021 07:0017.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110254411Дата и время окончания срока приема заявок Реконструкция первой ветки водовода от ВК3(новый) до ВК4(новый) по направлению к городу Верхняя Пышма Верхняя Пышма

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    18.05.2021 07:0018.05.2021 07:0018.05.2021 07:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110254411Дата окончания срока рассмотрения заявок Реконструкция первой ветки водовода от ВК3(новый) до ВК4(новый) по направлению к городу Верхняя Пышма Верхняя Пышма

    Дата и время проведения

    21.05.2021 07:0021.05.2021 07:0021.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110254411Дата и время проведения Реконструкция первой ветки водовода от ВК3(новый) до ВК4(новый) по направлению к городу Верхняя Пышма Верхняя Пышма

    Подведение итогов не позднее

    24.05.2021 07:0024.05.2021 07:0024.05.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110254411Подведение итогов не позднее Реконструкция первой ветки водовода от ВК3(новый) до ВК4(новый) по направлению к городу Верхняя Пышма Верхняя Пышма

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.05.202124.05.2021 07:0024.05.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110254411Подведение итогов не позднее Реконструкция первой ветки водовода от ВК3(новый) до ВК4(новый) по направлению к городу Верхняя Пышма Верхняя Пышма

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реконструкция первой ветки водовода от ВК3(новый) до ВК4(новый) по направлению к городу Верхняя Пышма

    Начальная цена

    7 386 576,42

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    73 865,76 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    73 865,76

    или

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    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МУП ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    624090, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Балтымская, 2а

    Классификатор ОКПД2

    42.21

    Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения"

    Кол-во: 1.00000

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