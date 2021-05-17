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Номер извещения
32110254411
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Реконструкция первой ветки водовода от ВК3(новый) до ВК4(новый) по направлению к городу Верхняя Пышма
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
30.04.2021 10:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
624090, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Балтымская, 2а
Почтовый адрес
624090, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Балтымская, 2а
Контактный телефон
+7 34368 4-47-89
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki_vodokanal@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Барменков Сергей Александрович
Место рассмотрения предложений
Верхняя Пышма
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Реконструкция первой ветки водовода от ВК3(новый) до ВК4(новый) по направлению к городу Верхняя Пышма
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2021 07:00 GMT +317.05.2021 07:0017.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110254411Дата и время окончания срока приема заявок Реконструкция первой ветки водовода от ВК3(новый) до ВК4(новый) по направлению к городу Верхняя Пышма Верхняя Пышма
Дата окончания срока рассмотрения заявок
18.05.2021 07:0018.05.2021 07:0018.05.2021 07:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110254411Дата окончания срока рассмотрения заявок Реконструкция первой ветки водовода от ВК3(новый) до ВК4(новый) по направлению к городу Верхняя Пышма Верхняя Пышма
Дата и время проведения
21.05.2021 07:0021.05.2021 07:0021.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110254411Дата и время проведения Реконструкция первой ветки водовода от ВК3(новый) до ВК4(новый) по направлению к городу Верхняя Пышма Верхняя Пышма
Подведение итогов не позднее
24.05.2021 07:0024.05.2021 07:0024.05.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110254411Подведение итогов не позднее Реконструкция первой ветки водовода от ВК3(новый) до ВК4(новый) по направлению к городу Верхняя Пышма Верхняя Пышма
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реконструкция первой ветки водовода от ВК3(новый) до ВК4(новый) по направлению к городу Верхняя Пышма
Начальная цена
7 386 576,42
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
73 865,76 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МУП ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
624090, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Балтымская, 2а
42.21
42.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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