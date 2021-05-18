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    Главная / Торги / Проведение открытого конкурса с предварительной квалификацией в электронной форме на право заключения договора на Оказание услуг по перевозке твердого топлива (уголь) к объектам заказчика (АмКС-078-20).

    Проведение открытого конкурса с предварительной квалификацией в электронной форме на право заключения договора на Оказание услуг по перевозке твердого топлива (уголь) к объектам заказчика (АмКС-078-20).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 09:0018.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110254330Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по перевозке твердого топлива (уголь) к объектам заказчика БлаговещенскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110254330

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проведение открытого конкурса с предварительной квалификацией в электронной форме на право заключения договора на Оказание услуг по перевозке твердого топлива (уголь) к объектам заказчика (АмКС-078-20).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.04.2021 09:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол_АмКС_078_21.pdf

    Закупочная документация АмКС-078-21

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АМУРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
    Все закупки и тендеры АКС

    Юридический адрес

    675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73

    Почтовый адрес

    675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73

    Контактный телефон

    +41 62 494 45 51 доб. 453

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    o.shalohova@amurcomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шалохова Ольга Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Благовещенск

    Закупки и тендеры Амурская область

    Закупки и тендеры Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по перевозке твердого топлива (уголь) к объектам заказчика

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.06.202115.06.2021 11:0015.06.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110254330Подведение итогов не позднее Оказание услуг по перевозке твердого топлива (уголь) к объектам заказчика Благовещенск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по перевозке твердого топлива (уголь) к объектам заказчика

    Начальная цена

    13 705 188,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    652 628 т/км.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.БлаговещенскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АМУРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АКС
    Все закупки и тендеры АКС

    Адрес местонахождения

    675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73

    Классификатор ОКПД2

    49.41.19.000

    Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    49.41

    Деятельность автомобильного грузового транспорта

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/948458/name/60bd660b830698.08445026

    07.06.2021

    Закупочная документация АмКС-078-21

    02.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность автомобильного грузового транспорта"

    Кол-во: 652628.00000

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