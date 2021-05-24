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    Главная / Торги / ЗП №248/ЗП - Автошины для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Московская область»

    ЗП №248/ЗП - Автошины для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Московская область»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2021 10:0024.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110254279Дата и время окончания срока приема заявок ЗП №248/ЗП - Автошины для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Московская область» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110254279

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ЗП №248/ЗП - Автошины для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Московская область»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.04.2021 09:54

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    248_ЗП_1_13_ГТ_МО_ЗП_30.06.2021.zip

    Документация и извещение

    248_перенос_ДВ_на_24.05.zip

    248_перенос_ДПИ_на_7.07.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 510

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    vvasilkova@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Василькова Владлена Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ЗП №248/ЗП - Автошины для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Московская область» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.07.202107.07.2021 23:5907.07.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110254279Подведение итогов не позднее ЗП №248/ЗП - Автошины для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Московская область» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЗП №248/ЗП - Автошины для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Московская область» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Начальная цена

    448 501,42

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО МО
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО МО

    Адрес местонахождения

    142214, Российская Федерация, Московская область, Серпухов, Звездная, 4 пом.76

    Классификатор ОКПД2

    22.11.1

    Шины, покрышки и камеры резиновые новые

    Классификатор ОКВЭД2

    22.1

    Производство резиновых изделий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/974363/name/60e32ae28c8ed0.09047595

    05.07.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЗП №248/ЗП - Автошины для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Московская область» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)"

    Кол-во: 1

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