Тендер 75-Т-2021 на поставку внутрискважинного оборудования (клапан-отсекатель управляемый), предназначенного для использования на лицензионных участках АО «АРКТИКГАЗ». Выполнение инженерного сопровождения Товара, которое включает в себя: предоставление квалифицированного персонала для обеспечения контроля на всех этапах выполнения работ; оказание сервисных услуг по осуществлению наблюдения и организационно – технического руководства при монтаже, спуско-подъемных операциях оборудования на лицензионных участках АО «АРКТИКГАЗ»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП176736 Уникальный номер закупки Номер закупки 75-Т-2021 Наименование закупки Тендер 75-Т-2021 на поставку внутрискважинного оборудования (клапан-отсекатель управляемый), предназначенного для использования на лицензионных участках АО «АРКТИКГАЗ». Выполнение инженерного сопровождения Товара, которое включает в себя: предоставление квалифицированного персонала для обеспечения контроля на всех этапах выполнения работ; оказание сервисных услуг по осуществлению наблюдения и организационно – технического руководства при монтаже, спуско-подъемных операциях оборудования на лицензионных участках АО «АРКТИКГАЗ» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Акционерное общество Арктическая газовая компания

Все закупки и тендеры АО АРКТИКГАЗ Юридический адрес 629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6 Почтовый адрес 629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9 Контактный телефон +7 34949 3-50-00 доб. 3185 Факс +7 34949 3-50-10 Адрес электронной почты Nataliya.Shpak@jsc-arcticgas.ru Ф.И.О. контактного лица Шпак Наталья Константиновна Место рассмотрения предложений Новый Уренгой Закупки и тендеры Тюменская область Ключевые слова: рис, клапан

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