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Номер извещения
ГП176736
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Тендер 75-Т-2021 на поставку внутрискважинного оборудования (клапан-отсекатель управляемый), предназначенного для использования на лицензионных участках АО «АРКТИКГАЗ». Выполнение инженерного сопровождения Товара, которое включает в себя: предоставление квалифицированного персонала для обеспечения контроля на всех этапах выполнения работ; оказание сервисных услуг по осуществлению наблюдения и организационно – технического руководства при монтаже, спуско-подъемных операциях оборудования на лицензионных участках АО «АРКТИКГАЗ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
30.04.2021 10:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 3-50-00 доб. 3185
Факс
+7 34949 3-50-10
Адрес электронной почты
Nataliya.Shpak@jsc-arcticgas.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шпак Наталья Константиновна
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Лот №1: Поставка внутрискважинного оборудования (клапан-отсекатель управляемый), предназначенного для использования на лицензионных участках АО «АРКТИКГАЗ». Выполнение инженерного сопровождения Товара, которое включает в себя: предоставление квалифицированного персонала для обеспечения контроля на всех этапах выполнения работ; оказание сервисных услуг по осуществлению наблюдения и организационно – технического руководства при монтаже, спуско-подъемных операциях оборудования на лицензионных участках АО «АРКТИКГАЗ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2021 21:00 GMT +317.05.2021 21:0017.05.2021 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176736Дата и время окончания срока приема заявок Лот №1: Поставка внутрискважинного оборудования (клапан-отсекатель управляемый), предназначенного для использования на лицензионных участках АО «АРКТИКГАЗ». Выполнение инженерного сопровождения Товара, которое включает в себя: предоставление квалифицированного персонала для обеспечения контроля на всех этапах выполнения работ; оказание сервисных услуг по осуществлению наблюдения и организационно – технического руководства при монтаже, спуско-подъемных операциях оборудования на лицензионных участках АО «АРКТИКГАЗ» Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
17.05.2021 21:0017.05.2021 21:0017.05.2021 21:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176736Дата и время вскрытия заявок Лот №1: Поставка внутрискважинного оборудования (клапан-отсекатель управляемый), предназначенного для использования на лицензионных участках АО «АРКТИКГАЗ». Выполнение инженерного сопровождения Товара, которое включает в себя: предоставление квалифицированного персонала для обеспечения контроля на всех этапах выполнения работ; оказание сервисных услуг по осуществлению наблюдения и организационно – технического руководства при монтаже, спуско-подъемных операциях оборудования на лицензионных участках АО «АРКТИКГАЗ» Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
22.07.2021 16:0022.07.2021 16:0022.07.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176736Подведение итогов не позднее Лот №1: Поставка внутрискважинного оборудования (клапан-отсекатель управляемый), предназначенного для использования на лицензионных участках АО «АРКТИКГАЗ». Выполнение инженерного сопровождения Товара, которое включает в себя: предоставление квалифицированного персонала для обеспечения контроля на всех этапах выполнения работ; оказание сервисных услуг по осуществлению наблюдения и организационно – технического руководства при монтаже, спуско-подъемных операциях оборудования на лицензионных участках АО «АРКТИКГАЗ» Новый Уренгой
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.07.202122.07.2021 16:0022.07.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176736Подведение итогов не позднее Лот №1: Поставка внутрискважинного оборудования (клапан-отсекатель управляемый), предназначенного для использования на лицензионных участках АО «АРКТИКГАЗ». Выполнение инженерного сопровождения Товара, которое включает в себя: предоставление квалифицированного персонала для обеспечения контроля на всех этапах выполнения работ; оказание сервисных услуг по осуществлению наблюдения и организационно – технического руководства при монтаже, спуско-подъемных операциях оборудования на лицензионных участках АО «АРКТИКГАЗ» Новый Уренгой
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот №1: Поставка внутрискважинного оборудования (клапан-отсекатель управляемый), предназначенного для использования на лицензионных участках АО «АРКТИКГАЗ». Выполнение инженерного сопровождения Товара, которое включает в себя: предоставление квалифицированного персонала для обеспечения контроля на всех этапах выполнения работ; оказание сервисных услуг по осуществлению наблюдения и организационно – технического руководства при монтаже, спуско-подъемных операциях оборудования на лицензионных участках АО «АРКТИКГАЗ»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АРКТИКГАЗ
Все закупки и тендеры АО АРКТИКГАЗ
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9
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Документация лота
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