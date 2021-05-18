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Номер извещения
32110254254
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
КО №228/КО - Проведение лабораторного контроля факторов производственной среды на рабочих местах для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Вологда»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
30.04.2021 09:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17
Контактный телефон
+7 495 646-80-27 доб. 510
Факс
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Адрес электронной почты
vvasilkova@geh-zakupki.ru
Ф.И.О. контактного лица
Василькова Владлена Олеговна
Место рассмотрения предложений
-
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КО №228/КО - Проведение лабораторного контроля факторов производственной среды на рабочих местах для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Вологда»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
23.06.202123.06.2021 23:5923.06.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110254254Подведение итогов не позднее КО №228/КО - Проведение лабораторного контроля факторов производственной среды на рабочих местах для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Вологда»-
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
КО №228/КО - Проведение лабораторного контроля факторов производственной среды на рабочих местах для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Вологда»
Начальная цена
687 698,83
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического задания.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ВОЛОГДА
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ВОЛОГДА
Адрес местонахождения
162622, Российская Федерация, Вологодская область, Череповец, Пролетарская, 59
71.20.12.000
71.20
Документация лота
Кол-во: 1
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