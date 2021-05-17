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    Главная / Торги / Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на выполнение работ по замене дверей на противопожарные на объектах ООО «Самарские коммунальные системы»- УВР и ЦЭВС-2 в 2021 г. (СКС-2118)

    Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на выполнение работ по замене дверей на противопожарные на объектах ООО «Самарские коммунальные системы»- УВР и ЦЭВС-2 в 2021 г. (СКС-2118)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 12:0017.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110254174Дата и время окончания срока приема заявок Замена дверей на противопожарные на объектах ООО «Самарские коммунальные системы» - УВР и ЦЭВС-2СамараПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110254174

    Уникальный номер закупки

    СКС-2118

    Номер закупки

    СКС-2118

    Наименование закупки

    Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на выполнение работ по замене дверей на противопожарные на объектах ООО «Самарские коммунальные системы»- УВР и ЦЭВС-2 в 2021 г. (СКС-2118)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.04.2021 09:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    СКС_2118.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Юридический адрес

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Почтовый адрес

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Контактный телефон

    +7 846 334-76-23

    Факс

    +7 846 336-89-05

    Адрес электронной почты

    zakupki@samcomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Аблякимов Рустем Энверович

    Место рассмотрения предложений

    Самара

    Закупки и тендеры Самарская область

    Закупки и тендеры Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Замена дверей на противопожарные на объектах ООО «Самарские коммунальные системы» - УВР и ЦЭВС-2

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.202131.05.2021 18:0031.05.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110254174Подведение итогов не позднее Замена дверей на противопожарные на объектах ООО «Самарские коммунальные системы» - УВР и ЦЭВС-2Самара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Замена дверей на противопожарные на объектах ООО «Самарские коммунальные системы» - УВР и ЦЭВС-2

    Начальная цена

    129 596,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Классификатор ОКПД2

    43.99

    Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    43.99

    Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки"

    Кол-во:

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