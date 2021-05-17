Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на выполнение работ по замене дверей на противопожарные на объектах ООО «Самарские коммунальные системы»- УВР и ЦЭВС-2 в 2021 г. (СКС-2118)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32110254174 Уникальный номер закупки СКС-2118 Номер закупки СКС-2118 Наименование закупки Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на выполнение работ по замене дверей на противопожарные на объектах ООО «Самарские коммунальные системы»- УВР и ЦЭВС-2 в 2021 г. (СКС-2118) Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме для СМСП Дата публикации

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Документация процедуры СКС_2118.zip

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