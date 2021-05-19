Выполнение комплекса работ по изготовлению технического плана сооружения для получения разрешения на ввод в эксплуатацию реконструированного объекта, обеспечение государственного кадастрового учета в связи с изменением объекта газоснабжения, подготовка в электронной форме графического описания местоположения границ охранных зон, обеспечение внесения сведений о границах охранной зоны в Единый государственный реестр недвижимости

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110265112 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение комплекса работ по изготовлению технического плана сооружения для получения разрешения на ввод в эксплуатацию реконструированного объекта, обеспечение государственного кадастрового учета в связи с изменением объекта газоснабжения, подготовка в электронной форме графического описания местоположения границ охранных зон, обеспечение внесения сведений о границах охранной зоны в Единый государственный реестр недвижимости Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговые исследования Дата публикации

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