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    Главная / Торги / Выполнение комплекса работ по изготовлению технического плана сооружения для получения разрешения на ввод в эксплуатацию реконструированного объекта, обеспечение государственного кадастрового учета в связи с изменением объекта газоснабжения, подготовка в электронной форме графического описания местоположения границ охранных зон, обеспечение внесения сведений о границах охранной зоны в Единый государственный реестр недвижимости

    Выполнение комплекса работ по изготовлению технического плана сооружения для получения разрешения на ввод в эксплуатацию реконструированного объекта, обеспечение государственного кадастрового учета в связи с изменением объекта газоснабжения, подготовка в электронной форме графического описания местоположения границ охранных зон, обеспечение внесения сведений о границах охранной зоны в Единый государственный реестр недвижимости

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 08:0019.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110265112Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по изготовлению технического плана сооружения для получения разрешения на ввод в эксплуатацию реконструированного объекта, обеспечение государственного кадастрового учета в связи с изменением объекта газоснабжения, подготовка в электронной форме графического описания местоположения границ охранных зон, обеспечение внесения сведений о границах охранной зоны в Единый государственный реестр недвижимостиНижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110265112

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение комплекса работ по изготовлению технического плана сооружения для получения разрешения на ввод в эксплуатацию реконструированного объекта, обеспечение государственного кадастрового учета в связи с изменением объекта газоснабжения, подготовка в электронной форме графического описания местоположения границ охранных зон, обеспечение внесения сведений о границах охранной зоны в Единый государственный реестр недвижимости

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    11.05.2021 11:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    Документация_техпланы_Спасский_11_05_21.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД

    Юридический адрес

    603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18,

    Почтовый адрес

    603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18

    Контактный телефон

    +7 831 469-49-42

    Факс

    +7 831 416-09-84

    Адрес электронной почты

    zakupki@oblgaz.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гаврикова Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Закупки и тендеры Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение комплекса работ по изготовлению технического плана сооружения для получения разрешения на ввод в эксплуатацию реконструированного объекта, обеспечение государственного кадастрового учета в связи с изменением объекта газоснабжения, подготовка в электронной форме графического описания местоположения границ охранных зон, обеспечение внесения сведений о границах охранной зоны в Единый государственный реестр недвижимости

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.05.202125.05.2021 23:0025.05.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110265112Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по изготовлению технического плана сооружения для получения разрешения на ввод в эксплуатацию реконструированного объекта, обеспечение государственного кадастрового учета в связи с изменением объекта газоснабжения, подготовка в электронной форме графического описания местоположения границ охранных зон, обеспечение внесения сведений о границах охранной зоны в Единый государственный реестр недвижимостиНижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение комплекса работ по изготовлению технического плана сооружения для получения разрешения на ввод в эксплуатацию реконструированного объекта, обеспечение государственного кадастрового учета в связи с изменением объекта газоснабжения, подготовка в электронной форме графического описания местоположения границ охранных зон, обеспечение внесения сведений о границах охранной зоны в Единый государственный реестр недвижимости

    Начальная цена

    6 912 783,62

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД

    Адрес местонахождения

    603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18,

    603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18

    Классификатор ОКПД2

    71.12.34.110

    Услуги в области землеустройства

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях"

    Кол-во: 1.00000

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