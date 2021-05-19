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Номер извещения
32110265112
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение комплекса работ по изготовлению технического плана сооружения для получения разрешения на ввод в эксплуатацию реконструированного объекта, обеспечение государственного кадастрового учета в связи с изменением объекта газоснабжения, подготовка в электронной форме графического описания местоположения границ охранных зон, обеспечение внесения сведений о границах охранной зоны в Единый государственный реестр недвижимости
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
11.05.2021 11:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18,
Почтовый адрес
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18
Контактный телефон
+7 831 469-49-42
Факс
+7 831 416-09-84
Адрес электронной почты
zakupki@oblgaz.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гаврикова Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
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Выполнение комплекса работ по изготовлению технического плана сооружения для получения разрешения на ввод в эксплуатацию реконструированного объекта, обеспечение государственного кадастрового учета в связи с изменением объекта газоснабжения, подготовка в электронной форме графического описания местоположения границ охранных зон, обеспечение внесения сведений о границах охранной зоны в Единый государственный реестр недвижимости
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.05.202125.05.2021 23:0025.05.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110265112Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по изготовлению технического плана сооружения для получения разрешения на ввод в эксплуатацию реконструированного объекта, обеспечение государственного кадастрового учета в связи с изменением объекта газоснабжения, подготовка в электронной форме графического описания местоположения границ охранных зон, обеспечение внесения сведений о границах охранной зоны в Единый государственный реестр недвижимостиНижний Новгород
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса работ по изготовлению технического плана сооружения для получения разрешения на ввод в эксплуатацию реконструированного объекта, обеспечение государственного кадастрового учета в связи с изменением объекта газоснабжения, подготовка в электронной форме графического описания местоположения границ охранных зон, обеспечение внесения сведений о границах охранной зоны в Единый государственный реестр недвижимости
Начальная цена
6 912 783,62
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Адрес местонахождения
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18,
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18
71.12.34.110
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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