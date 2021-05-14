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    Главная / Торги / Выполнение работ по капитальному ремонту механического фильтра № 1 в здании котельной цеха № 15 согласно ТЗ для нужд Белорецкого филиала ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО».

    Выполнение работ по капитальному ремонту механического фильтра № 1 в здании котельной цеха № 15 согласно ТЗ для нужд Белорецкого филиала ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 12:0014.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110255885Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту механического фильтра № 1 в здании котельной цеха № 15 (инв. № 52521)БелорецкПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110255885

    Уникальный номер закупки

    21/БФМЭ/0001

    Номер закупки

    21/БФМЭ/0001

    Наименование закупки

    Выполнение работ по капитальному ремонту механического фильтра № 1 в здании котельной цеха № 15 согласно ТЗ для нужд Белорецкого филиала ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    30.04.2021 12:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная_документация.7z

    Протокол_ЗК_32110255885.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Белорецкий филиал общества с ограниченной ответственностью МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО
    Все закупки и тендеры Белорецкий филиал ООО МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павлецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павлецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 34792 4-09-33

    Факс

    +7 34792 4-09-33

    Адрес электронной почты

    olv@belmk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецов Олег Львович

    Место рассмотрения предложений

    Белорецк

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Закупки и тендеры Услуги по ремонту металлоизделий

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по капитальному ремонту механического фильтра № 1 в здании котельной цеха № 15 (инв. № 52521)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 12:00 GMT +314.05.2021 12:0014.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110255885Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту механического фильтра № 1 в здании котельной цеха № 15 (инв. № 52521)Белорецк

    Подведение итогов не позднее

    11.06.2021 12:0011.06.2021 12:0011.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110255885Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту механического фильтра № 1 в здании котельной цеха № 15 (инв. № 52521)Белорецк

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.06.202111.06.2021 12:0011.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110255885Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту механического фильтра № 1 в здании котельной цеха № 15 (инв. № 52521)Белорецк

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по капитальному ремонту механического фильтра № 1 в здании котельной цеха № 15 (инв. № 52521)

    Начальная цена

    1 219 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно технического задания.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    453500, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Блюхера, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится Заказчиком в течение 90 (девяносто) календарных дней со дня подписания обеими сторонами Акта о приемке выполненных работ или этапа работ (ф. КС-2), справки о стоимости выполненных работ (ф. КС-3), выставления Подрядчиком счета на оплату, счета-фактуры.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО
    Все закупки и тендеры МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО

    Адрес местонахождения

    454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14,

    454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14

    Классификатор ОКПД2

    33.11.12.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию резервуаров, цистерн и емкостей из металла

    Классификатор ОКВЭД2

    33.11

    Ремонт металлоизделий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/949114/name/60bdf418e611b1.12651754

    07.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по капитальному ремонту механического фильтра № 1 в здании котельной цеха № 15 (инв. № 52521)"

    Кол-во: 1.00000

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