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Номер извещения
32110255885
Уникальный номер закупки
21/БФМЭ/0001
Наименование закупки
Выполнение работ по капитальному ремонту механического фильтра № 1 в здании котельной цеха № 15 согласно ТЗ для нужд Белорецкого филиала ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
30.04.2021 12:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павлецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павлецкая, 14
Контактный телефон
+7 34792 4-09-33
Факс
+7 34792 4-09-33
Адрес электронной почты
olv@belmk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецов Олег Львович
Место рассмотрения предложений
Белорецк
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Выполнение работ по капитальному ремонту механического фильтра № 1 в здании котельной цеха № 15 (инв. № 52521)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.05.2021 12:00 GMT +314.05.2021 12:0014.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110255885Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту механического фильтра № 1 в здании котельной цеха № 15 (инв. № 52521)Белорецк
Подведение итогов не позднее
11.06.2021 12:0011.06.2021 12:0011.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110255885Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту механического фильтра № 1 в здании котельной цеха № 15 (инв. № 52521)Белорецк
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по капитальному ремонту механического фильтра № 1 в здании котельной цеха № 15 (инв. № 52521)
Начальная цена
1 219 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно технического задания.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
453500, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Блюхера, 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО
Все закупки и тендеры МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО
Адрес местонахождения
454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14,
454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14
33.11.12.000
33.11
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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