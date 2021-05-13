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    Главная / Торги / Поставка металлопроката для ООО "НОВАТЭК ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ"

    Поставка металлопроката для ООО "НОВАТЭК ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.05.2021 13:0013.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176723Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопроката для ООО "НОВАТЭК ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ"ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176723

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    263-562/21

    Наименование закупки

    Поставка металлопроката для ООО "НОВАТЭК ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    30.04.2021 09:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    S22BW_40621060313280.pdf

    Приложение__Форма_анкеты_участника_.docx

    Форма_договора_ПАО_Уралхиммаш.doc

    Список_учредительных_документов_контрагента__для_проверки_в_УБ_.doc

    Приложение__Форма_ценового_предложения_.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Почтовый адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Контактный телефон

    +7 343 310-06-92

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    bolotova@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Болотова Наталья Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка металлопроката для ООО "НОВАТЭК ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.05.2021 13:00 GMT +313.05.2021 13:0013.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176723Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопроката для ООО "НОВАТЭК ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ"Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    13.05.2021 13:0013.05.2021 13:0013.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176723Дата и время вскрытия заявок Поставка металлопроката для ООО "НОВАТЭК ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ"Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.202130.06.2021 11:3030.06.2021 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176723Подведение итогов не позднее Поставка металлопроката для ООО "НОВАТЭК ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ"Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлопроката для ООО "НОВАТЭК ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    24.10.73.130

    Швеллеры стальные горячекатаные из прочих легированных сталей

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10.9

    Производство прочего проката из черных металлов, не включенного в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/946221/name/60b896f3b84cb8.64695466

    03.06.2021

    График_поставки_на_закупку_Поставка_металлопроката_для_ООО_НОВАТЭК_ЭРХАРОВНЕФТЕГАЗ.pdf

    30.04.2021

    Приглашение_к_Участию_263_562_21.pdf

    30.04.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "МЕТАЛЛОПРОКАТ"

    Кол-во: 12300

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