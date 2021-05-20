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    Главная / Торги / Поставка серверного оборудования

    Поставка серверного оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 16:3020.05.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110254108Дата и время окончания срока приема заявок Поставка серверного оборудованияРостов-на-ДонуПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110254108

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка серверного оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    30.04.2021 09:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    Пакет_документов.doc

    Протокол__319_от_24.05.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОДОКАНАЛ РОСТОВА-НА-ДОНУ
    Все закупки и тендеры АО РОСТОВВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293

    Почтовый адрес

    344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293

    Контактный телефон

    +7 863 282-50-50

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    i.suhorukov@rvdk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сухоруков Иван Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Ростов-на-Дону

    Закупки и тендеры Ростовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка серверного оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.05.2021 16:30 GMT +320.05.2021 16:3020.05.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110254108Дата и время окончания срока приема заявок Поставка серверного оборудованияРостов-на-Дону

    Дата и время вскрытия заявок

    20.05.2021 16:3020.05.2021 16:3020.05.2021 16:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110254108Дата и время вскрытия заявок Поставка серверного оборудованияРостов-на-Дону

    Подведение итогов не позднее

    21.05.2021 14:0021.05.2021 14:0021.05.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110254108Подведение итогов не позднее Поставка серверного оборудованияРостов-на-Дону

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.05.202121.05.2021 14:0021.05.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110254108Подведение итогов не позднее Поставка серверного оборудованияРостов-на-Дону

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка серверного оборудования

    Начальная цена

    3 007 700,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Указано в информационной карте запроса предложений

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указано в информационной карте запроса предложенийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указано в информационной карте запроса предложений
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОДОКАНАЛ РОСТОВА-НА-ДОНУ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РОСТОВВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО РОСТОВВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293

    Классификатор ОКПД2

    26.20.30.000

    Устройства автоматической обработки данных прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/935441/name/60ac9c1c54c8c4.92907161

    25.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство компьютеров и периферийного оборудования"

    Кол-во:

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