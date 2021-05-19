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Наименование процедуры
аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, ул. 5-я Керченская, 12
Категория
Публичное предложение
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Астрахань, ул. 5-я Керченская, 12
Номер извещения
ГП176718
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Предмет договора
Учебный корпус, литер. А, назначение: нежилое, этажность – 3, общая площадь: 1421,4 кв. м, кадастровый номер: 30:12:041132:107 Техническая подстанция, назначение: нежилое, общая площадь: 378,4 кв. м, кадастровый номер: 30:12:041132:106 Лабораторный комплекс, назначение: нежилое, общая площадь: 390 кв. м, кадастровый номер: 30:12:041132:108 Мойка, назначение: нежилое, общая площадь: 126,1 кв. м, кадастровый номер: 30:12:041132:110 Проходная, назначение: нежилое, общая площадь: 37,6 кв. м, кадастровый номер: 30:12:041132:111 Мастерские, назначение: нежилое, общая площадь: 293,2 кв. м, кадастровый номер: 30:12:041132:104 Гараж, назначение: нежилое, общая площадь: 858,2 кв. м, кадастровый номер: 30:12:041132:105 Объекты расположены на следующих земельных участках: - общей площадью 7525 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации производственных зданий, кадастровый номер: 30:12:041132:75, предоставлен Администрацией города Астрахани по договору аренды земельного участка, расположенного на территории г. Астрахани от 05.05.2011 № 800, сроком до 20.11.2033; - общей площадью 8575 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации производственных зданий, кадастровый номер: 30:12:041132:74, предоставлен Администрацией города Астрахани по договору аренды земельного участка, расположенного на территории г. Астрахани от 05.05.2011 № 80,1 сроком до 20.11.2033 - общей площадью 1540 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации зданий и сооружений учебного центра, кадастровый номер: 30:12:041132:76, предоставлен Администрацией города Астрахани по договору аренды земельного участка, расположенного на территории г. Астрахани от 20.09.2010 № 2737, сроком до 20.11.2033
Начальная цена
15829783.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
30-04-2021 09:33 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
20.05.2021 18:00
Дата и время проведения
21.05.2021 14:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно документации о проведении аукциона
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Юридический адрес
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Контактный телефон
+7 495 730-22-66 доб. 356
Адрес электронной почты
dio@dosaaf.ru
Ф.И.О. контактного лица
Луговкин Максим Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Луговкин Максим Евгеньевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
DIO@dosaaf.ru; m.lugovkin@dosaaf.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 730-22-66 доб. 3569153851677
Адрес местонахождения продавца/инициатора
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно документации о проведении аукциона
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно документации о проведении аукциона
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
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