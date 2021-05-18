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    Главная / Торги / Поставка кабеленесущих систем

    Поставка кабеленесущих систем

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 10:0018.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110254086Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабеленесущих систем614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28. ПАО НПО "Искра"Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110254086

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка кабеленесущих систем

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    30.04.2021 09:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    980_Извещение_о_закупке.zip

    32110254086.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Юридический адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Почтовый адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Контактный телефон

    +7 342 262-72-69

    Факс

    +7 342 284-54-54

    Адрес электронной почты

    yjy951@iskra.perm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Яковлева Ж. Ю.

    Место рассмотрения предложений

    614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28. ПАО НПО "Искра"

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка кабеленесущих систем

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.05.2021 10:00 GMT +318.05.2021 10:0018.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110254086Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабеленесущих систем614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28. ПАО НПО "Искра"

    Дата и время вскрытия заявок

    18.05.2021 10:0018.05.2021 10:0018.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110254086Дата и время вскрытия заявок Поставка кабеленесущих систем614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28. ПАО НПО "Искра"

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.06.202118.06.2021 15:0018.06.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110254086Подведение итогов не позднее Поставка кабеленесущих систем614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28. ПАО НПО "Искра"

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кабеленесущих систем

    Начальная цена

    248 065,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Адрес местонахождения

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Классификатор ОКПД2

    27.33.13.130

    Арматура кабельная

    Классификатор ОКВЭД2

    27.33

    Производство электроустановочных изделий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/934807/name/60ab9db9ab9de9.71414599

    24.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство электроустановочных изделий"

    Кол-во: 1.00000

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    01.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
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