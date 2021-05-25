Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка материалов для обслуживания газового хозяйства

    Поставка материалов для обслуживания газового хозяйства

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.05.2021 14:0025.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110254052Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материалов для обслуживания газового хозяйства184250, Российская Федерация, Мурманская область, Кировск, Хибиногорская, 28АПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110254052

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка материалов для обслуживания газового хозяйства

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    30.04.2021 09:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    32110254052_Изменение_1_05.05.2021

    Откорр_документация___53_2021__67__КО_ЭТП__.rar

    ИЗМЕНЕНИЕ_извещения_по_закупке___67__ред.___1_.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХИБИНСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ
    Все закупки и тендеры АО ХТК

    Юридический адрес

    184250, Российская Федерация, Мурманская область, Кировск, Хибиногорская, 28А

    Почтовый адрес

    184250, Российская Федерация, Мурманская область, Кировск, Хибиногорская, 28А

    Контактный телефон

    +7 81531 5-46-92

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    SKvashnin@hhc07.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Квашнин Сергей Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    184250, Российская Федерация, Мурманская область, Кировск, Хибиногорская, 28А

    Закупки и тендеры Мурманская область

    Закупки и тендеры Услуги по неспециализированной оптовой торговле

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка материалов для обслуживания газового хозяйства

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.202131.05.2021 14:0031.05.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110254052Подведение итогов не позднее Поставка материалов для обслуживания газового хозяйства184250, Российская Федерация, Мурманская область, Кировск, Хибиногорская, 28А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов для обслуживания газового хозяйства

    Начальная цена

    238 164,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ХТК
    Все закупки и тендеры АО ХТК

    Адрес местонахождения

    184250, Российская Федерация, Мурманская область, Кировск, Хибиногорская, 28А

    Классификатор ОКПД2

    26.51.70

    Термостаты, стабилизаторы давления и прочие приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления

    Классификатор ОКВЭД2

    46.90

    Торговля оптовая неспециализированная

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая неспециализированная"

    Кол-во: 12

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП237463
    Поставка чаш шлаковозных
    Поставка чаш шлаковозных
    594573
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014433
    Поставка материалов для строительства автомойки для объекта Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ» для нужд ООО «ГСП-2»
    Поставка материалов для строительства автомойки для объекта Обустройство сеноман-аптских...
    594580
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211087136
    Поставка Канцтоваров
    Поставка Канцтоваров
    594576
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    1 721 020
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    БАЛТИЙСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
    Запрос предложений № ГП237462
    оказание услуг по техническому и программному обеспечению процесса печати, сканирования и копирования документов, а также техническому обслуживанию и ремонту многофункциональных устройств для нужд ООО «БХК»
    оказание услуг по техническому и программному обеспечению процесса печати, сканирования и...
    593315
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    10 607 310
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014431
    Закупка пиломатериалов
    Закупка пиломатериалов
    594577
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    УК УЗТМ-КАРТЭКС
    Запрос предложений № ГП237461
    Автокран грузоподъёмностью 110 тонн
    Автокран грузоподъёмностью 110 тонн
    594572
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГСП-4
    Попозиционная № АП013689
    Поставка блок-контейнера в комплектации для объекта «НАДЫМСКОЕ ЛПУМГ»
    Поставка блок-контейнера в комплектации для объекта «НАДЫМСКОЕ ЛПУМГ»
    591115
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГСП-4
    Попозиционная № АП011512
    Выполнение работ по устройство термостабилизации грунтов на объекте «Этап 5 Объекты УКПГ-2» в составе стройки «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения»
    Выполнение работ по устройство термостабилизации грунтов на объекте «Этап 5 Объекты УКПГ-2» в...
    581375
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    26 940 664
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить