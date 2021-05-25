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Номер извещения
32110254052
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка материалов для обслуживания газового хозяйства
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
30.04.2021 09:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
184250, Российская Федерация, Мурманская область, Кировск, Хибиногорская, 28А
Почтовый адрес
184250, Российская Федерация, Мурманская область, Кировск, Хибиногорская, 28А
Контактный телефон
+7 81531 5-46-92
Факс
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Адрес электронной почты
SKvashnin@hhc07.com
Ф.И.О. контактного лица
Квашнин Сергей Юрьевич
Место рассмотрения предложений
184250, Российская Федерация, Мурманская область, Кировск, Хибиногорская, 28А
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка материалов для обслуживания газового хозяйства
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка материалов для обслуживания газового хозяйства
Начальная цена
238 164,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
184250, Российская Федерация, Мурманская область, Кировск, Хибиногорская, 28А
26.51.70
46.90
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 12
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