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Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110254025
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ: УСЛУГИ ПРОЧИЕ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
30.04.2021 09:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625013, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ ЭНЕРГЕТИКОВ, 163, -, -
Почтовый адрес
625013, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ ЭНЕРГЕТИКОВ, 163, -, -
Контактный телефон
+7 3452 28-93-53
Факс
--
Адрес электронной почты
GOZD@sever04.ru
Ф.И.О. контактного лица
Поберей Юлия Николаевна
Место рассмотрения предложений
Тюмень
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги прочие
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.05.2021 08:00 GMT +320.05.2021 08:0020.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110254025Дата и время окончания срока приема заявок Услуги прочиеТюмень
Дата и время вскрытия заявок
20.05.2021 08:0120.05.2021 08:0120.05.2021 08:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110254025Дата и время вскрытия заявок Услуги прочиеТюмень
Подведение итогов не позднее
24.05.2021 09:0024.05.2021 09:0024.05.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110254025Подведение итогов не позднее Услуги прочиеТюмень
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги прочие
Начальная цена
220 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР
Адрес местонахождения
625013, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ ЭНЕРГЕТИКОВ, 163, -, -
88.99
88.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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