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    Главная / Торги / Поставка вентиляционных комплектующих

    Поставка вентиляционных комплектующих

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 06:0017.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110255039Дата и время окончания срока приема заявок Поставка вентиляционных комплектующих620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110255039

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    269/63-ЗКЦ

    Наименование закупки

    Поставка вентиляционных комплектующих

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.04.2021 11:06

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение

    Проект договора

    32110255039_ИП.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Юридический адрес

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    Почтовый адрес

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Контактный телефон

    +7 343 327-60-65

    Факс

    +7 343 331-17-97

    Адрес электронной почты

    zakupki_345@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хасанов Александр Тахирович

    Место рассмотрения предложений

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка вентиляционных комплектующих

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.05.202124.05.2021 16:0024.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110255039Подведение итогов не позднее Поставка вентиляционных комплектующих620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка вентиляционных комплектующих

    Начальная цена

    6 117 445,36

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    153 ШТ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург», 620017, Россия, г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, д.18 (склад/цех).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата в размере 100,00% от стоимости поставленного товара в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поставки товара на склад Покупателя и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная или Универсальный передаточный документ (УПД), декларацию соответствия ТР ТС 004/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 020/2011, денежными средствами на расчетный счет поставщика.; Однократная закупка; Все обязательства Поставщика по поставке товара Покупателю должны быть исполнены не позднее 90 календарных дней с даты заключения договора. Поставка должна быть произведена единовременно, в случае частичной отгрузки требуется письменное согласие Покупателя.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЗИК
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Адрес местонахождения

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Классификатор ОКПД2

    28.25.12.190

    Оборудование для кондиционирования воздуха прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    28.25

    Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/934658/name/60ab8d40994fa4.57279316

    24.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтр кассетный KFC 160"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Вставка кассетная фильтрующая KVC 160"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Заслонка регулирующая KCH 160"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Подставка под привод PP"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Вентилятор KVR 160/1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Хомут соединительный HTK 160"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Воздухонагреватель электрический KEA 160/6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Кронштейн крепления вентилятора KKV 160"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Регулятор скорости RTY-1,5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Датчик температуры канальный ARK-2S (дтк на приток)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 (дпд на прит. вент.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 (дпд на прит. фильтр)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Привод воздушной заслонки GSD 321.1А (для засл. прит. канала)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Устройство дистанционного управления RTF-3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Блок управления ACET 9-11 S-S1 +В4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Вентилятор KVR 160/1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Хомут соединительный HTK 160"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Клапан обратный KON 160"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Кронштейн крепления вентилятора KKV 160"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Регулятор скорости RTY-1,5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Заслонка с приводом взрывозащищенная УВК-Ex 500x300h с ЭПВ DA04N220"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Вентилятор взрывозащищенный LITENED EX 50-30 G1.C.REZ.25-0,55х30 (II Gb IIC T4)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Фильтр карманный взрывозащищенный LITENED EX 50-30 FRP.C.1 (II Gb IIC T6)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Гибкая вставка взрывозащищенная FH.C 50-30 (II Gb IIC T6)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Воздухонагреватель электрический взрывозащищенный LITENED EX 50-30 EA.C/12 (II Gb IIC T3)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Частотный преобразователь FC-101PK75 (0,75 кВт, 2,2 А, 380 В, IP54) 131N0177"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Устройство дистанционного управления RTF-3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Датчик давления для зоны 1, 2, 21, 22 0…500 Па ExBin - P500"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Комплект для датчика ExBin-P-…, включает шланг 6 мм, 2 пластиковых фитинга Kit 2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Термопреобразователь сопротивления(-50...+100С) ДТС105Д-Рt100.0,5.200.ЕХD-Т6[12]"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Блок управления ACE CR1-15-3R3R EX-RU/N S S S1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Панель торцевая глухая МЕД (LITENED) 50-30 (N) P0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Заслонка с приводом взрывозащищенная УВК-Ex 500x300h с ЭПВ DA04N220"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Гибкая вставка взрывозащищенная FH.C 50-30 (II Gb IIC T6)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 36"

    "Секция смешения взрывозащищенная с подмесом сверху МЕД (LITENED EX) 50-30 (N) CV.C (мед-нерж.) (II Gb IIC T6)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Вентилятор взрывозащищенный МЕД (LITENED EX) 50-30 (N) G1.C.25-0,55x30 (мед-нерж.) (II Gb IIС T4)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Частотный преобразователь FC-101PK75 (0,75 кВт, 2,2 А, 380 В, IP54) 131N0177"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Датчик давления для зоны 1, 2, 21, 22 0…500 Па ExBin - P500"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Комплект для датчика ExBin-P-…, включает шланг 6 мм, 2 пластиковых фитинга Kit 2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Щит управления вентилятором ACV-V2,2 EX-RU/N S T"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Клапан противопожарный 60-HO-K1-D315-MBF(220)-KM-B3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Заслонка регулирующая KCH 200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Заслонка регулирующая KCH 250"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Противопожарный клапан PPK-1K-60-125-O-S220-X-N (220В AC)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Противопожарный клапан PPK-1K-60-200-O-S220-X-N (220В AC)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Противопожарный клапан PPK-1K-60-250-O-S220-X-N (220В AC)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Противопожарный клапан PPK-1K-60-315-O-S220-X-N (220В AC)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Противопожарный клапан PPK-1-60-300x150-O-S220-X (220В AC)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 50"

    "Противопожарный клапан PPK-1K-60-315-O-S220-X-N (220В AC)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Противопожарный клапан PPK-1K-60-400-Z-S220-X-F (220В AC)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Противопожарный клапан PPK-1K-60-500-Z-S220-X-F (220В AC)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Противопожарный клапан PPK-1-60-250x150-O-S220-X (220В AC)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Противопожарный клапан PPK-1-60-500x300-O-S220-X (220В AC)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Противопожарный клапан PPK-1K-60-160-O-S220-X-N (220В AC)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Противопожарный клапан PPK-1K-60-160-O-S220-X-N (220В AC)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 57"

    "Противопожарный клапан PPK-1K-60-200-O-S220-X-N (220В AC)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 58"

    "Противопожарный клапан PPK-1K-60-315-O-S220-X-N (220В AC)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 59"

    "Противопожарный клапан PPK-1-60-200x150-O-S220-X (220В AC)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Вентилятор VTR-45В-1,1х15 R0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Комплект виброопор DO-450/500"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Вставка гибкая VGKR-450/500"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Вставка гибкая VGPR-450"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Частотный преобразователь FC-051P1K5 (1,5 кВт, 3,7 А, 380 В) №132F0020"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Панель управления LCP для FC-051 №132B0101"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Комплект NEMA1-M2 (для FC (VL)-051 1,5(220В)-2,2(380В) кВт) №132B0104"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Вентилятор VDNV DU 400-56B-2,2х15"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Противопожарный клапан PPK-1-60-800x800-Z-S220-X (220В AC)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Стакан монтажный утепленный MSN-U-560 (опция) с уклоном 6 гр. (нестандарт)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Щит управления вентилятором ACV-DU-V4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Вентилятор осевой горизонтальный VOC 40-2,2х30"

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "Щит управления вентилятором ACV-DU-V4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 73"

    "Воздушный клапан АВК 300*150К8 момент вращ.2Нм. + ручной привод для АВК К12"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Решетка воздухораспределительная с регулятором расхода воздуха РВр-1 100х150"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Решетка воздухораспределительная с регулятором расхода воздуха РВр-1 100х250"

    Кол-во: 2

    "Позиция 76"

    "Решетка воздухораспределительная с регулятором расхода воздуха РВр-1 150х200"

    Кол-во: 3

    "Позиция 77"

    "Решетка воздухораспределительная с регулятором расхода воздуха РВр-1 150х250"

    Кол-во: 4

    "Позиция 78"

    "Решетка воздухораспределительная с регулятором расхода воздуха РВр-1 150х300"

    Кол-во: 4

    "Позиция 79"

    "Решетка воздухораспределительная с регулятором расхода воздуха РВр-1 150х400"

    Кол-во: 6

    "Позиция 80"

    "Лючок питометражный СТД8281 (А9-57, ЛЗ-01)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 81"

    "Решетка наружная АРН 500*300 алюминиевая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Решетка воздухораспределительная 150х400 РВ-1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 83"

    "Решетка воздухораспределительная Fс.ж=0,029м² РН 200-450"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "Клапан противопожарный с пределом огнестойкости 60 мин нормальнозакрытый, с электроприводом 220В фланцевый ø400 РРК-1К-60-400-Z-S220-X-F NED"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "Клапан противопожарный с пределом огнестойкости 60 мин нормальнозакрытый, с электроприводом 220В фланцевый ø500 РРК-1К-60-500-Z-S220-X-F NED"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "Решетка защитная из оцинкованной стали ø500 БСК 500 Арктос"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "Решетка воздухораспределительная 250х150 2УМН Арктос"

    Кол-во: 2

    "Позиция 88"

    "Решетка воздухораспределительная 300х100 Арктос"

    Кол-во: 2

    "Позиция 89"

    "Решетка воздухораспределительная 600х100 Арктос"

    Кол-во: 2

    "Позиция 90"

    "Решетка защитная 500х300 БСР Арктос"

    Кол-во: 2

    "Позиция 91"

    "Клапан обратный круглый ø315 КО 315 НЕВАТОМ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 92"

    "Решетка воздухоразборная 100х250 РВ-1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 93"

    "Клапан противопожарный взрывобезопасный с пределом огнестойкости 60мин нормально открытый с электрическим приводом 220В ø315 ППК-60-НО-К1-D315-MBF(220)-KM-B3 NED"

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "Решетка воздухозаборная 100х150 РВ-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "Решетка воздухозаборная 200х400 РВ-1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 96"

    "Решетка воздухозаборная 150х400 РВ-1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 97"

    "Клапан противопожарный с пределом огнестойкости 60 мин нормально закрытый, с электромеханическим приводом 220В фланцевый РРК-1К-60-800х800-ZS200-X-F NED"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "Решетка воздухозаборная 150х200 РВ-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "Решетка воздухозаборная 200х200 РВ-1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 100"

    "Решетка воздухозаборная 250х300 РВ-1"

    Кол-во: 3

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    592361
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 144 753
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
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