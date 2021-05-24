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Номер извещения
32110254059
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по инженерно-геодезическим изысканиям для проектирования газопроводов до границ земельного участка на 2021 год для нужд АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
30.04.2021 09:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
188507, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Р-Н ЛОМОНОСОВСКИЙ, - НОВОСЕЛЬЕ, ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА НЕЖИЛОЕ, ЛИТ. А А1,
Почтовый адрес
192029, г. Санкт-Петербург, ул. Пинегина, д.4
Контактный телефон
8124054005
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki@gazprom-lenobl.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кириллов Илья Николаевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Выполнение работ по инженерно-геодезическим изысканиям для проектирования газопроводов до границ земельного участка на 2021 год для нужд АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.05.202127.05.2021 17:0027.05.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110254059Подведение итогов не позднее Выполнение работ по инженерно-геодезическим изысканиям для проектирования газопроводов до границ земельного участка на 2021 год для нужд АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по инженерно-геодезическим изысканиям для проектирования газопроводов до границ земельного участка на 2021 год для нужд АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»
Начальная цена
14 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Адрес местонахождения
188507, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Р-Н ЛОМОНОСОВСКИЙ, - НОВОСЕЛЬЕ, ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА НЕЖИЛОЕ, ЛИТ. А А1,
192029, г. Санкт-Петербург, ул. Пинегина, д.4
43.99.9
43.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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