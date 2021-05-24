Выполнение работ по инженерно-геодезическим изысканиям для проектирования газопроводов до границ земельного участка на 2021 год для нужд АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32110254059 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по инженерно-геодезическим изысканиям для проектирования газопроводов до границ земельного участка на 2021 год для нужд АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений в электронной форме для СМСП Дата публикации

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