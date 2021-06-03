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    Главная / Торги / Отбор организации для нужд АО «Газпром газораспределение Оренбург» на выполнение работ по удалению деревьев из охранной зоны газораспределительных сетей

    Отбор организации для нужд АО «Газпром газораспределение Оренбург» на выполнение работ по удалению деревьев из охранной зоны газораспределительных сетей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.06.2021 06:5903.06.2021 06:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110254051Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ: Работа по удалению деревьев из охранной зоны газораспределительных сетей ОренбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110254051

    Уникальный номер закупки

    155-р/2021

    Номер закупки

    155-р/2021

    Наименование закупки

    Отбор организации для нужд АО «Газпром газораспределение Оренбург» на выполнение работ по удалению деревьев из охранной зоны газораспределительных сетей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    30.04.2021 09:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_о_внесении_изменений.doc

    Форма_3___коммерческое_предложение.xlsx

    ТЗ_на_выполнение_работ_по_очистке_охранных_зон_газопроводов.docx

    Приложение__2_ЛСР.xlsx

    Документация_работы__услуги.docx

    Извещение_КО.pdf

    32110254051_Изменение_3_28.05.2021

    Приложение__1_Ведомость_оказываемых_услуг.xlsx

    Проект_договора_на_выполнение_работ_по_очистке_охранных_зон_газопроводов.doc

    32110254051_Изменение_1_14.05.2021

    32110254051_Изменение_2_24.05.2021

    Итоговый_протокол_КО_155_р2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ

    Юридический адрес

    460000, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ КРАСНОЗНАМЕННАЯ, 39,

    Почтовый адрес

    460000, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39

    Контактный телефон

    +7 3532 34-13-51

    Факс

    +7 3532 34-13-13

    Адрес электронной почты

    o011107@oblgaz56.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Собко Виктория Владиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Оренбург

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Закупки и тендеры Работы по подготовке строительной площадки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ: Работа по удалению деревьев из охранной зоны газораспределительных сетей

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.06.202107.06.2021 08:0007.06.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110254051Подведение итогов не позднее Выполнение работ: Работа по удалению деревьев из охранной зоны газораспределительных сетей Оренбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ: Работа по удалению деревьев из охранной зоны газораспределительных сетей

    Начальная цена

    299 448,16

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией о конкурентном отборе

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией о конкурентном отбореРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией о конкурентном отборе

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ

    Адрес местонахождения

    460000, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ КРАСНОЗНАМЕННАЯ, 39,

    460000, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39

    Классификатор ОКПД2

    43.12.11.140

    Работы по расчистке территории, удалению растительности

    Классификатор ОКВЭД2

    43.12

    Подготовка строительной площадки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/949243/name/60be05560cc525.30421217

    07.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Подготовка строительной площадки"

    Кол-во: 1.00000

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