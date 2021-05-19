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    Главная / Торги / Капитальный ремонт турбогенератора № 1

    Капитальный ремонт турбогенератора № 1

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 18:0019.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110254370Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт турбогенератора № 1456227, г. Златоуст, Челябинской области, Парковый проезд, 1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110254370

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    841

    Наименование закупки

    Капитальный ремонт турбогенератора № 1

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    30.04.2021 10:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_841.rar

    Протокол_рассмотрения_заявок.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Юридический адрес

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Почтовый адрес

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Контактный телефон

    +7 3513 66-50-42

    Факс

    +7 3513 66-22-70

    Адрес электронной почты

    mts60@zlatmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Барбашин Сергей Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    456227, г. Златоуст, Челябинской области, Парковый проезд, 1

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Капитальный ремонт турбогенератора № 1

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2021 18:00 GMT +319.05.2021 18:0019.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110254370Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт турбогенератора № 1456227, г. Златоуст, Челябинской области, Парковый проезд, 1

    Дата и время вскрытия заявок

    20.05.2021 06:0020.05.2021 06:0020.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110254370Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт турбогенератора № 1456227, г. Златоуст, Челябинской области, Парковый проезд, 1

    Подведение итогов не позднее

    20.05.2021 14:0020.05.2021 14:0020.05.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110254370Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт турбогенератора № 1456227, г. Златоуст, Челябинской области, Парковый проезд, 1

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.05.202120.05.2021 14:0020.05.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110254370Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт турбогенератора № 1456227, г. Златоуст, Челябинской области, Парковый проезд, 1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Капитальный ремонт турбогенератора № 1

    Начальная цена

    1 826 611,16

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    456227, Челябинская область, город Златоуст, Парковый проезд, 1 АО «Златмаш», цех № 13 (ТЭЦ)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЗЛАТМАШ
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Адрес местонахождения

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Классификатор ОКПД2

    33.12.11.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/933228/name/60a79470f18757.44079623

    21.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт машин и оборудования"

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