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Номер извещения
32110254370
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Капитальный ремонт турбогенератора № 1
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
30.04.2021 10:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Почтовый адрес
Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1
Контактный телефон
+7 3513 66-50-42
Факс
+7 3513 66-22-70
Адрес электронной почты
mts60@zlatmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Барбашин Сергей Юрьевич
Место рассмотрения предложений
456227, г. Златоуст, Челябинской области, Парковый проезд, 1
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Капитальный ремонт турбогенератора № 1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2021 18:00 GMT +319.05.2021 18:0019.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110254370Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт турбогенератора № 1456227, г. Златоуст, Челябинской области, Парковый проезд, 1
Дата и время вскрытия заявок
20.05.2021 06:0020.05.2021 06:0020.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110254370Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт турбогенератора № 1456227, г. Златоуст, Челябинской области, Парковый проезд, 1
Подведение итогов не позднее
20.05.2021 14:0020.05.2021 14:0020.05.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110254370Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт турбогенератора № 1456227, г. Златоуст, Челябинской области, Парковый проезд, 1
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт турбогенератора № 1
Начальная цена
1 826 611,16
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
456227, Челябинская область, город Златоуст, Парковый проезд, 1 АО «Златмаш», цех № 13 (ТЭЦ)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЗЛАТМАШ
Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ
Адрес местонахождения
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1
33.12.11.000
33.12
Документация лота
Кол-во:
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