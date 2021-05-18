Открытые маркетинговые исследования в электронной форме №79-2021МИ на поставку товара по номенклатурной группе: Технологическое оборудование СУГ (шкафы для газовых баллонов) для нужд АО «Газпром газораспределение Брянск»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110255250 Уникальный номер закупки Номер закупки 79-2021МИ Наименование закупки Открытые маркетинговые исследования в электронной форме №79-2021МИ на поставку товара по номенклатурной группе: Технологическое оборудование СУГ (шкафы для газовых баллонов) для нужд АО «Газпром газораспределение Брянск» Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговые исследования Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БРЯНСК

Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БРЯНСК Юридический адрес 241050, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ ЩУКИНА, ДОМ 54, Почтовый адрес 241033, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ ЩУКИНА, ДОМ 54 Контактный телефон +7 4832 58-99-31 Факс +7 4832 58-99-31 Адрес электронной почты kovalevavs@gro32.ru Ф.И.О. контактного лица Ковалева Виолетта Сергеевна Место рассмотрения предложений Брянск Закупки и тендеры Брянская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru