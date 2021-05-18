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    Главная / Торги / Открытые маркетинговые исследования в электронной форме №79-2021МИ на поставку товара по номенклатурной группе: Технологическое оборудование СУГ (шкафы для газовых баллонов) для нужд АО «Газпром газораспределение Брянск»

    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме №79-2021МИ на поставку товара по номенклатурной группе: Технологическое оборудование СУГ (шкафы для газовых баллонов) для нужд АО «Газпром газораспределение Брянск»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 11:5918.05.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110255250Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товаров по номенклатурной группе: Технологическое оборудование СУГБрянскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110255250

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    79-2021МИ

    Наименование закупки

    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме №79-2021МИ на поставку товара по номенклатурной группе: Технологическое оборудование СУГ (шкафы для газовых баллонов) для нужд АО «Газпром газораспределение Брянск»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    30.04.2021 11:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_к_Форме_1_ТП.xlsx

    Приложение_к_Форме_1___КП.docx

    Приложение_1_Проект_договора.docx

    Документация.docx

    Извещение.docx

    Приложение_3_Методика_оценки_заявок.docx

    Уведомление_о__внесени_изменений_.docx

    Приложение_2_Техническая_часть.docx

    Протокол_79_2021МИ.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БРЯНСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БРЯНСК

    Юридический адрес

    241050, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ ЩУКИНА, ДОМ 54,

    Почтовый адрес

    241033, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ ЩУКИНА, ДОМ 54

    Контактный телефон

    +7 4832 58-99-31

    Факс

    +7 4832 58-99-31

    Адрес электронной почты

    kovalevavs@gro32.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ковалева Виолетта Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Брянск

    Закупки и тендеры Брянская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка товаров по номенклатурной группе: Технологическое оборудование СУГ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.05.202120.05.2021 12:0020.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110255250Подведение итогов не позднее Поставка товаров по номенклатурной группе: Технологическое оборудование СУГБрянск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товаров по номенклатурной группе: Технологическое оборудование СУГ

    Начальная цена

    263 250,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БРЯНСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БРЯНСК

    Адрес местонахождения

    241050, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ ЩУКИНА, ДОМ 54,

    241033, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ ЩУКИНА, ДОМ 54

    Классификатор ОКПД2

    25.11

    Металлоконструкции строительные и их части

    Классификатор ОКВЭД2

    25.11

    Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/931722/name/60a6448710a439.17934032

    20.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей"

    Кол-во: 13.00000

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