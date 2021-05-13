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    Главная / Торги / Полиакриламид А-1530-50кг

    Полиакриламид А-1530-50кг

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.05.2021 07:0013.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176710Дата и время окончания срока приема заявок Полиакриламид А-1530-50кгКаменск-УральскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176710

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Полиакриламид А-1530-50кг

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    30.04.2021 09:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Юридический адрес

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    Почтовый адрес

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Контактный телефон

    +7 3439 39-51-69

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    HafizovaKN@kumw.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хафизова Ксения Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Каменск-Уральский

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Полиакриламид А-1530-50кг

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.05.2021 07:00 GMT +313.05.2021 07:0013.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176710Дата и время окончания срока приема заявок Полиакриламид А-1530-50кгКаменск-Уральский

    Дата и время вскрытия заявок

    13.05.2021 07:0013.05.2021 07:0013.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176710Дата и время вскрытия заявок Полиакриламид А-1530-50кгКаменск-Уральский

    Подведение итогов не позднее

    13.05.2021 07:0013.05.2021 07:0013.05.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176710Подведение итогов не позднее Полиакриламид А-1530-50кгКаменск-Уральский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.05.202113.05.2021 07:0013.05.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176710Подведение итогов не позднее Полиакриламид А-1530-50кгКаменск-Уральский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Полиакриламид А-1530-50кг

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Обращаем Ваше внимание на то, что настоящий запрос не является извещением о проведении конкурса (публичного конкурса) или публичной офертой и не регулируется ст. 447 – 449 ч. 1 ГК РФ, ст. 1057 – 1061 ч. 2 ГК РФ. Таким образом, указанная процедура не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств и оставляет за ним право отказаться от всех полученных Предложений по любой причине или прекратить процедуру отбора в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Каменск-Уральский, ул.Заводская, д.5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за поставленный товар производится в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента поставки (иные условия подлежат обсуждению);
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КУМЗ
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Адрес местонахождения

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Классификатор ОКПД2

    20.13

    Вещества химические неорганические основные прочие

    20.59.43.110

    Жидкости тормозные для гидравлических передач

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Полиакриламид А-1530"

    Кол-во: 50

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