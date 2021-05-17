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    Главная / Торги / Поставка смесителя для СОЖ Nimatic

    Поставка смесителя для СОЖ Nimatic

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 06:0017.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110255047Дата и время окончания срока приема заявок Поставка смесителя для СОЖ Nimatic620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110255047

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    271/63-ЗКЦ

    Наименование закупки

    Поставка смесителя для СОЖ Nimatic

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.04.2021 11:08

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    32110255047_ИП.pdf.pdf

    Извещение

    Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Юридический адрес

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    Почтовый адрес

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Контактный телефон

    +7 343 327-60-65

    Факс

    +7 343 331-17-97

    Адрес электронной почты

    zakupki_345@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хасанов Александр Тахирович

    Место рассмотрения предложений

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка смесителя для СОЖ Nimatic

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.05.202124.05.2021 16:0024.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110255047Подведение итогов не позднее Поставка смесителя для СОЖ Nimatic620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка смесителя для СОЖ Nimatic

    Начальная цена

    271 135,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    10 ШТ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата в размере 100,00% от стоимости поставленного товара в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента поставки товара на склад Покупателя и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная или Универсальный передаточный документ (УПД), паспорт на товар, денежными средствами на расчетный счет поставщика.; Однократная закупка; Все обязательства Поставщика по поставке товара Покупателю должны быть исполнены не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты заключения договора. Поставка должна быть произведена единовременно, в случае частичной отгрузки требуется письменное согласие Покупателя.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЗИК
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Адрес местонахождения

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Классификатор ОКПД2

    28.41.40.000

    Части и принадлежности станков для обработки металлов

    Классификатор ОКВЭД2

    28.41

    Производство металлообрабатывающего оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/934647/name/60ab8c07046861.92646996

    24.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Смеситель для СОЖ Nimatic A-900"

    Кол-во: 10

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