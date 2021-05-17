Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата в размере 100,00% от стоимости поставленного товара в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента поставки товара на склад Покупателя и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная или Универсальный передаточный документ (УПД), паспорт на товар, денежными средствами на расчетный счет поставщика.; Однократная закупка; Все обязательства Поставщика по поставке товара Покупателю должны быть исполнены не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты заключения договора. Поставка должна быть произведена единовременно, в случае частичной отгрузки требуется письменное согласие Покупателя.