Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Тендер 76-Т-2021 _ Лот №1: Выполнение работ по техническому обслуживанию систем кондиционирования на объектах Общества

    Тендер 76-Т-2021 _ Лот №1: Выполнение работ по техническому обслуживанию систем кондиционирования на объектах Общества

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.05.2021 21:0031.05.2021 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176716Дата и время окончания срока приема заявок Лот №1: Выполнение работ по техническому обслуживанию систем кондиционирования на объектах ОбществаНовый УренгойПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176716

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    76-Т-2021

    Наименование закупки

    Тендер 76-Т-2021 _ Лот №1: Выполнение работ по техническому обслуживанию систем кондиционирования на объектах Общества

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    30.04.2021 09:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документы_по_тендеру.rar

    Разъяснение__1_от_24.05.2021.doc

    Выписка_ЭТП_ГПБ_76.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Арктическая газовая компания
    Все закупки и тендеры АО АРКТИКГАЗ

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6

    Почтовый адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9

    Контактный телефон

    +7 34949 3-50-00

    Факс

    +7 34949 3-50-10

    Адрес электронной почты

    Nelya.Malceva@jsc-arcticgas.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мальцева Неля Владиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Лот №1: Выполнение работ по техническому обслуживанию систем кондиционирования на объектах Общества

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.05.2021 21:00 GMT +331.05.2021 21:0031.05.2021 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176716Дата и время окончания срока приема заявок Лот №1: Выполнение работ по техническому обслуживанию систем кондиционирования на объектах ОбществаНовый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    31.05.2021 21:0031.05.2021 21:0031.05.2021 21:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176716Дата и время вскрытия заявок Лот №1: Выполнение работ по техническому обслуживанию систем кондиционирования на объектах ОбществаНовый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    08.07.2021 16:0008.07.2021 16:0008.07.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176716Подведение итогов не позднее Лот №1: Выполнение работ по техническому обслуживанию систем кондиционирования на объектах ОбществаНовый Уренгой

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.07.202108.07.2021 16:0008.07.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176716Подведение итогов не позднее Лот №1: Выполнение работ по техническому обслуживанию систем кондиционирования на объектах ОбществаНовый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот №1: Выполнение работ по техническому обслуживанию систем кондиционирования на объектах Общества

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Арктическая газовая компания»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО АРКТИКГАЗ
    Все закупки и тендеры АО АРКТИКГАЗ

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9

    Классификатор ОКПД2

    06

    Нефть и газ природный

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/978588/name/60e7d2d6561bc6.64968963

    09.07.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лот №1: Выполнение работ по техническому обслуживанию систем кондиционирования на объектах Общества"

    Кол-во:

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГПН-Логистика
    Конкурентный отбор № АП014403
    Поставка редуктора для шлагбаума в МЦОН
    Поставка редуктора для шлагбаума в МЦОН
    594497
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 20:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГАЗПРОМНЕФТЬ -СМ
    Конкурентный отбор № АП013237
    Поставка присадки Petrolad 484FT или эквивалент
    Поставка присадки Petrolad 484FT или эквивалент
    589296
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГПН-Логистика
    Конкурентный отбор № АП014400
    Поставка комплектов ремонтных и сёдел для дисковых затворов в ОЦОН
    Поставка комплектов ремонтных и сёдел для дисковых затворов в ОЦОН
    594488
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 20:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО
    Конкурентный отбор № АП009525
    Поставка аппаратов для определения удельной электропроводности ЭЛ-4М для нужд филиалов АО "Газпромнефть-Аэро"
    Поставка аппаратов для определения удельной электропроводности ЭЛ-4М для нужд филиалов АО...
    568738
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 21:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГАЗПРОМНЕФТЬ -СМ
    Конкурентный отбор № АП012892
    Поставка присадки Viscoplex 1-710 (или эквивалента)
    Поставка присадки Viscoplex 1-710 (или эквивалента)
    587562
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО АРКТИКГАЗ
    Попозиционная № ГП237387
    Тендер 08-Т-2022 _ Лот № 1: Поставка сменных проточных частей для ГПА ДКС Яро-Яхинского НГКМ
    Тендер 08-Т-2022 _ Лот № 1: Поставка сменных проточных частей для ГПА ДКС Яро-Яхинского НГКМ
    594309
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 21:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМНЕФТЬ ИТО
    Конкурентный отбор № АП014382
    Поставка батарей аккумуляторных
    Поставка батарей аккумуляторных
    594362
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.04.2022 18:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГАЗПРОМНЕФТЬ-ХАНТОС
    Конкурентный отбор № АП013124
    Закупка Детской площадки для нужд ГПН-Хантос
    Закупка Детской площадки для нужд ГПН-Хантос
    588724
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 23:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить