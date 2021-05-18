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    Главная / Торги / Оказание услуг по обновлению баз данных СПС КонсультантПлюс

    Оказание услуг по обновлению баз данных СПС КонсультантПлюс

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 11:5918.05.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110255177Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обновлению баз данных СПС КонсультантПлюсАрхангельскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110255177

    Уникальный номер закупки

    480887

    Номер закупки

    480887

    Наименование закупки

    Оказание услуг по обновлению баз данных СПС КонсультантПлюс

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    30.04.2021 11:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_задание.docx

    _Извещение_о_проведении_Конкурентного_отбора_в_эл._форме__480887.docx

    Проект_договора.docx

    Форма_коммерческого_предложения.xlsx

    _Документация__480887.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК

    Юридический адрес

    163002, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, Северодвинская, 28 корпус 1

    Почтовый адрес

    163002, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, Северодвинская, 28 корпус 1

    Контактный телефон

    +7 818 268-35-36

    Факс

    +7 818 268-10-08

    Адрес электронной почты

    RakutYA@arhgpgr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ракуть Яна Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Архангельск

    Закупки и тендеры Архангельская область

    Закупки и тендеры Услуги по обработке данных, размещению и взаимосвязанные услуги

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по обновлению баз данных СПС КонсультантПлюс

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.05.202121.05.2021 12:0021.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110255177Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обновлению баз данных СПС КонсультантПлюсАрхангельск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по обновлению баз данных СПС КонсультантПлюс

    Начальная цена

    441 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК

    Адрес местонахождения

    163002, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, Северодвинская, 28 корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    63.11.11.000

    Услуги по обработке данных

    Классификатор ОКВЭД2

    63.11

    Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность"

    Кол-во: 1.00000

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