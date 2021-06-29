Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка аппарата коксуемости

    Поставка аппарата коксуемости

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.06.2021 12:0029.06.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176706Дата и время окончания срока приема заявок Поставка аппарата коксуемостиМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП176706

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0072601-306-2021

    Наименование закупки

    Поставка аппарата коксуемости

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    30.04.2021 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ - СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ -СМ

    Юридический адрес

    117218, Российская Федерация, Москва, Кржижановского, 14, корпус 3, каб. 40

    Почтовый адрес

    117342, Российская Федерация, Москва, Бутлерова, д.17 БЦ «Нео Гео», блок А

    Контактный телефон

    05056179

    Адрес электронной почты

    kopylova.ayu@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Копылова Анастасия Юрьевна

    Место рассмотрения заявок

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка аппарата коксуемости

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.06.2021 12:00 GMT +329.06.2021 12:0029.06.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176706Дата и время окончания срока приема заявок Поставка аппарата коксуемостиМосква

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Поставка аппарата коксуемости

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГПН-Логистика
    Конкурентный отбор № АП014403
    Поставка редуктора для шлагбаума в МЦОН
    Поставка редуктора для шлагбаума в МЦОН
    594497
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 20:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГАЗПРОМНЕФТЬ -СМ
    Конкурентный отбор № АП013237
    Поставка присадки Petrolad 484FT или эквивалент
    Поставка присадки Petrolad 484FT или эквивалент
    589296
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГПН-Логистика
    Конкурентный отбор № АП014400
    Поставка комплектов ремонтных и сёдел для дисковых затворов в ОЦОН
    Поставка комплектов ремонтных и сёдел для дисковых затворов в ОЦОН
    594488
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 20:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО
    Конкурентный отбор № АП009525
    Поставка аппаратов для определения удельной электропроводности ЭЛ-4М для нужд филиалов АО "Газпромнефть-Аэро"
    Поставка аппаратов для определения удельной электропроводности ЭЛ-4М для нужд филиалов АО...
    568738
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 21:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГАЗПРОМНЕФТЬ -СМ
    Конкурентный отбор № АП012892
    Поставка присадки Viscoplex 1-710 (или эквивалента)
    Поставка присадки Viscoplex 1-710 (или эквивалента)
    587562
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО АРКТИКГАЗ
    Попозиционная № ГП237387
    Тендер 08-Т-2022 _ Лот № 1: Поставка сменных проточных частей для ГПА ДКС Яро-Яхинского НГКМ
    Тендер 08-Т-2022 _ Лот № 1: Поставка сменных проточных частей для ГПА ДКС Яро-Яхинского НГКМ
    594309
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 21:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМНЕФТЬ ИТО
    Конкурентный отбор № АП014382
    Поставка батарей аккумуляторных
    Поставка батарей аккумуляторных
    594362
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.04.2022 18:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГАЗПРОМНЕФТЬ-ХАНТОС
    Конкурентный отбор № АП013124
    Закупка Детской площадки для нужд ГПН-Хантос
    Закупка Детской площадки для нужд ГПН-Хантос
    588724
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 23:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить