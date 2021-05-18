КО №269/КО - Выполнение работ по капитальному ремонту амбразур горелок котла №4 EUROTHERM-58, установленного в котельной по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Федюнинского, д.3а, лит.А для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110253853 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки КО №269/КО - Выполнение работ по капитальному ремонту амбразур горелок котла №4 EUROTHERM-58, установленного в котельной по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Федюнинского, д.3а, лит.А для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»

Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки Юридический адрес 121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17 Почтовый адрес 121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17 Контактный телефон +7 495 646-80-27 доб. 516 Факс {} Адрес электронной почты ehohlova@geh-zakupki.ru Ф.И.О. контактного лица Хохлова Екатерина Александровна Место рассмотрения предложений - Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru