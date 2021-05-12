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    Главная / Торги / Отрытый аукцион с повышением начальной цены, в электронной форме, на право заключения договора купли-продажи Двигатель ЯМЗ -238 БЛ- 1000147:

    Отрытый аукцион с повышением начальной цены, в электронной форме, на право заключения договора купли-продажи Двигатель ЯМЗ -238 БЛ- 1000147:

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.05.2021 10:0012.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176707Дата и время окончания срока приема заявок Отрытый аукцион с повышением начальной цены, в электронной форме, на право заключения договора купли-продажи Двигатель ЯМЗ -238 БЛ- 1000147СаратовПечать
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    Лот 1
    Лот 2
    Лот 3

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Отрытый аукцион с повышением начальной цены, в электронной форме, на право заключения договора купли-продажи Двигатель ЯМЗ -238 БЛ- 1000147:

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Иркутская область, п.г.т. Магистральный, ул. Российская 10Г

    Номер извещения

    ГП176707

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    Акционерное общество "ВНИПИгаздобыча"

    Предмет договора

    Отрытый аукцион с повышением начальной цены, в электронной форме, на право заключения договора купли-продажи Двигатель ЯМЗ -238 БЛ- 1000147

    Начальная цена

    720000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    30-04-2021 08:56 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    14.05.2021 13:00

    Дата и время проведения

    17.05.2021 09:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Документация_Двигатель_ЯМЗ_238.docx

    doc01954120210518062902.pdf

    doc01954320210518062930.pdf

    doc01954220210518062917.pdf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Двигатель ЯМЗ -238 БЛ- 1000147

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    Акционерное общество "ВНИПИгаздобыча"

    Юридический адрес

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4

    Контактный телефон

    8452 доб.74-33-39

    Адрес электронной почты

    SurovtcevVI@vnipigaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Суровцев Владимир Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Суровцев Владимир Игоревич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    SurovtcevVI@vnipigaz.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 8452 74-30-00 доб. 4179

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствием с условиями аукционной документации

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствием с условиями аукционной документации

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Отрытый аукцион с повышением начальной цены, в электронной форме, на право заключения договора купли-продажи Двигатель ЯМЗ -238 БЛ- 1000147:

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Иркутская область, п.г.т. Магистральный, ул. Российская 10Г

    Номер извещения

    ГП176707

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    Акционерное общество "ВНИПИгаздобыча"

    Предмет договора

    Отрытый аукцион с повышением начальной цены, в электронной форме, на право заключения договора купли-продажи Двигатель ЯМЗ -238 БЛ- 1000147

    Начальная цена

    720000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    30-04-2021 08:56 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    14.05.2021 13:00

    Дата и время проведения

    17.05.2021 09:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Документация_Двигатель_ЯМЗ_238.docx

    doc01954120210518062902.pdf

    doc01954320210518062930.pdf

    doc01954220210518062917.pdf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Двигатель ЯМЗ -238 БЛ- 1000147

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    Акционерное общество "ВНИПИгаздобыча"

    Юридический адрес

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4

    Контактный телефон

    8452 доб.74-33-39

    Адрес электронной почты

    SurovtcevVI@vnipigaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Суровцев Владимир Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Суровцев Владимир Игоревич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    SurovtcevVI@vnipigaz.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 8452 74-30-00 доб. 4179

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствием с условиями аукционной документации

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствием с условиями аукционной документации

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Отрытый аукцион с повышением начальной цены, в электронной форме, на право заключения договора купли-продажи Двигатель ЯМЗ -238 БЛ- 1000147:

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Иркутская область, п.г.т. Магистральный, ул. Российская 10Г

    Номер извещения

    ГП176707

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    Акционерное общество "ВНИПИгаздобыча"

    Предмет договора

    Отрытый аукцион с повышением начальной цены, в электронной форме, на право заключения договора купли-продажи Двигатель ЯМЗ -238 БЛ- 1000147

    Начальная цена

    720000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    30-04-2021 08:56 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    14.05.2021 13:00

    Дата и время проведения

    17.05.2021 09:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Документация_Двигатель_ЯМЗ_238.docx

    doc01954120210518062902.pdf

    doc01954320210518062930.pdf

    doc01954220210518062917.pdf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Двигатель ЯМЗ -238 БЛ- 1000147

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    Акционерное общество "ВНИПИгаздобыча"

    Юридический адрес

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4

    Контактный телефон

    8452 доб.74-33-39

    Адрес электронной почты

    SurovtcevVI@vnipigaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Суровцев Владимир Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Суровцев Владимир Игоревич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    SurovtcevVI@vnipigaz.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 8452 74-30-00 доб. 4179

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствием с условиями аукционной документации

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствием с условиями аукционной документации

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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