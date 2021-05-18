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    Главная / Торги / Заказчик" поручает, а "Исполнитель" обязуется оказать услугу по перевозке разных - сборных грузов автомобильным транспортом грузоподъемностью до 1,5 тонн в объеме, указанном в Спецификации (Приложение 1).

    Заказчик" поручает, а "Исполнитель" обязуется оказать услугу по перевозке разных - сборных грузов автомобильным транспортом грузоподъемностью до 1,5 тонн в объеме, указанном в Спецификации (Приложение 1).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 10:0018.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110253843Дата и время окончания срока приема заявок Заказчик" поручает, а "Исполнитель" обязуется оказать услугу по перевозке разных - сборных грузов автомобильным транспортом грузоподъемностью до 1,5 тонн в объеме, указанном в Спецификации (Приложение 1).614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28. ПАО НПО «Искра»Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110253843

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Заказчик" поручает, а "Исполнитель" обязуется оказать услугу по перевозке разных - сборных грузов автомобильным транспортом грузоподъемностью до 1,5 тонн в объеме, указанном в Спецификации (Приложение 1).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    30.04.2021 08:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    994_ЗК_перевозка_по_направлениям.rar

    Решение_о_внесении_в_извещение_о_закупке__32110253843.doc

    Протокол_32110253843.PDF

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Юридический адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Почтовый адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Контактный телефон

    +7 342 262-72-29

    Факс

    +7 342 284-54-54

    Адрес электронной почты

    pikulevnikita@npoiskra.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пикулев Н. С.

    Место рассмотрения предложений

    614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28. ПАО НПО «Искра»

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Заказчик" поручает, а "Исполнитель" обязуется оказать услугу по перевозке разных - сборных грузов автомобильным транспортом грузоподъемностью до 1,5 тонн в объеме, указанном в Спецификации (Приложение 1).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.05.2021 10:00 GMT +318.05.2021 10:0018.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110253843Дата и время окончания срока приема заявок Заказчик" поручает, а "Исполнитель" обязуется оказать услугу по перевозке разных - сборных грузов автомобильным транспортом грузоподъемностью до 1,5 тонн в объеме, указанном в Спецификации (Приложение 1).614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28. ПАО НПО «Искра»

    Дата и время вскрытия заявок

    18.05.2021 10:0018.05.2021 10:0018.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110253843Дата и время вскрытия заявок Заказчик" поручает, а "Исполнитель" обязуется оказать услугу по перевозке разных - сборных грузов автомобильным транспортом грузоподъемностью до 1,5 тонн в объеме, указанном в Спецификации (Приложение 1).614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28. ПАО НПО «Искра»

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.06.202118.06.2021 15:0018.06.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110253843Подведение итогов не позднее Заказчик" поручает, а "Исполнитель" обязуется оказать услугу по перевозке разных - сборных грузов автомобильным транспортом грузоподъемностью до 1,5 тонн в объеме, указанном в Спецификации (Приложение 1).614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28. ПАО НПО «Искра»

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заказчик" поручает, а "Исполнитель" обязуется оказать услугу по перевозке разных - сборных грузов автомобильным транспортом грузоподъемностью до 1,5 тонн в объеме, указанном в Спецификации (Приложение 1).

    Начальная цена

    2 400 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Адрес местонахождения

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Классификатор ОКПД2

    49.41.19.900

    Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    49.4

    Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/933882/name/60ab3af598a1f5.16628413

    24.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам"

    Кол-во: 100000.00000

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