Заказчик" поручает, а "Исполнитель" обязуется оказать услугу по перевозке разных - сборных грузов автомобильным транспортом грузоподъемностью до 1,5 тонн в объеме, указанном в Спецификации (Приложение 1).

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110253843 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Заказчик" поручает, а "Исполнитель" обязуется оказать услугу по перевозке разных - сборных грузов автомобильным транспортом грузоподъемностью до 1,5 тонн в объеме, указанном в Спецификации (Приложение 1). Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос (ценовых) котировок Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра

Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра Юридический адрес 614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28 Почтовый адрес 614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28 Контактный телефон +7 342 262-72-29 Факс +7 342 284-54-54 Адрес электронной почты pikulevnikita@npoiskra.ru Ф.И.О. контактного лица Пикулев Н. С. Место рассмотрения предложений 614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28. ПАО НПО «Искра» Закупки и тендеры Пермский край Ключевые слова:

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