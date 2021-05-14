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    Главная / Торги / Оказание услуг клининга в БЦ «Сенатор» по адресу: г. Санкт-Петербург, Невский пр. 38/4

    Оказание услуг клининга в БЦ «Сенатор» по адресу: г. Санкт-Петербург, Невский пр. 38/4

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 12:0014.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176705Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг клининга в БЦ «Сенатор» по адресу: г. Санкт-Петербург, Невский пр. 38/4г. Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176705

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0074783-424-2021

    Наименование закупки

    Оказание услуг клининга в БЦ «Сенатор» по адресу: г. Санкт-Петербург, Невский пр. 38/4

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    30.04.2021 08:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КЛУБ ЗАРЕЧЬЕ
    Все закупки и тендеры КЛУБ ЗАРЕЧЬЕ

    Юридический адрес

    197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Мытнинская набережная, д. 5, лит. А, пом. 7Н

    Почтовый адрес

    197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Мытнинская набережная, д. 5, лит. А, пом. 7Н

    Контактный телефон

    +7 812 449-70-71

    Адрес электронной почты

    pd_gpn_bs@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Крушинова Кристина Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг клининга в БЦ «Сенатор» по адресу: г. Санкт-Петербург, Невский пр. 38/4

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    28.06.202128.06.2021 12:0028.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176705Подведение итогов не позднее Оказание услуг клининга в БЦ «Сенатор» по адресу: г. Санкт-Петербург, Невский пр. 38/4г. Санкт-Петербург

    Предмет договора

    Оказание услуг клининга в БЦ «Сенатор» по адресу: г. Санкт-Петербург, Невский пр. 38/4

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КЛУБ ЗАРЕЧЬЕ
    Все закупки и тендеры КЛУБ ЗАРЕЧЬЕ

    Адрес местонахождения

    197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Мытнинская набережная, д. 5, лит. А, пом. 7Н

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