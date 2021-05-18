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Номер извещения
ГП176704
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по техническому обслуживанию электроустановки на объекте ООО «Клуб «Заречье» по адресу: г. Санкт-Петербург Зоологический переулок дом 2-4 БЦ «Энергия»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
30.04.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Мытнинская набережная, д. 5, лит. А, пом. 7Н
Почтовый адрес
197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Мытнинская набережная, д. 5, лит. А, пом. 7Н
Контактный телефон
+7 812 449-70-71
Адрес электронной почты
pd_gpn_bs@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Крушинова Кристина Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по техническому обслуживанию электроустановки на объекте ООО «Клуб «Заречье» по адресу: г. Санкт-Петербург Зоологич
Текущий статус
Подведение итогов
Предмет договора
Выполнение работ по техническому обслуживанию электроустановки на объекте ООО «Клуб «Заречье» по адресу: г. Санкт-Петербург Зоологич
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
КЛУБ ЗАРЕЧЬЕ
Все закупки и тендеры КЛУБ ЗАРЕЧЬЕ
Адрес местонахождения
197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Мытнинская набережная, д. 5, лит. А, пом. 7Н
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