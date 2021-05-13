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    Главная / Торги / Приобретение геодезического оборудования по заявке № 36261 для АО «ГОК «Инаглинский»

    Приобретение геодезического оборудования по заявке № 36261 для АО «ГОК «Инаглинский»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.05.2021 10:0013.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176703Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение геодезического оборудования по заявке № 36261 для АО «ГОК «Инаглинский»НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176703

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение геодезического оборудования по заявке № 36261 для АО «ГОК «Инаглинский»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    30.04.2021 08:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    документы_для_ЭТП_ГПБ.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Контактный телефон

    +7 41147 9-78-27

    Факс

    +7 495 662-39-98

    Адрес электронной почты

    zimerov.v@kolmar.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зимеров Владимир Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение геодезического оборудования по заявке № 36261 для АО «ГОК «Инаглинский»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.05.2021 10:00 GMT +313.05.2021 10:0013.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176703Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение геодезического оборудования по заявке № 36261 для АО «ГОК «Инаглинский»Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2021 02:0030.06.2021 02:0030.06.2021 02:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176703Подведение итогов не позднее Приобретение геодезического оборудования по заявке № 36261 для АО «ГОК «Инаглинский»Нерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.202130.06.2021 02:0030.06.2021 02:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176703Подведение итогов не позднее Приобретение геодезического оборудования по заявке № 36261 для АО «ГОК «Инаглинский»Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение геодезического оборудования по заявке № 36261 для АО «ГОК «Инаглинский»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP НерюнгриРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Приоритет 100% отсрочка платежа
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Классификатор ОКПД2

    B

    ПРОДУКЦИЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тахеометр Trimble C3 5 " Winterized OP"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Штатив EFT фибергласс винт/клипса"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Штатив деревянный с круглой головкой винт/клипса EFT"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Штатив алюминиевый винт/клипса EFT"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Веха телескопическая EFT алюминий/винт 4,6м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Веха телескопическая EFT алюминий/винт 2,6м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Отражатель EFT со светодиодом с креплением и маркой"

    Кол-во: 8

    "Позиция 8"

    "Отражатель EFT PRISM360"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Отвес маркшейдерский"

    Кол-во: 5

    "Позиция 10"

    "Рулетка 5 м"

    Кол-во: 8

    "Позиция 11"

    "Рюкзак для тахеометра EFT"

    Кол-во: 7

    "Позиция 12"

    "Пленочный отражатель ОП-50"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Отражатель EFT мини призма с минивешкой HD 103"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Трегер EFT с оптическим центриром"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Устройство зарядное EFT Nivo M,С комплект"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Аккумулятор EFT Nivo M,С 3,7V 5.0 Ah"

    Кол-во: 6

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