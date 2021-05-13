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Номер извещения
ГП176703
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение геодезического оборудования по заявке № 36261 для АО «ГОК «Инаглинский»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
30.04.2021 08:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Контактный телефон
+7 41147 9-78-27
Факс
+7 495 662-39-98
Адрес электронной почты
zimerov.v@kolmar.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зимеров Владимир Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Приобретение геодезического оборудования по заявке № 36261 для АО «ГОК «Инаглинский»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.05.2021 10:00 GMT +313.05.2021 10:0013.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176703Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение геодезического оборудования по заявке № 36261 для АО «ГОК «Инаглинский»Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
30.06.2021 02:0030.06.2021 02:0030.06.2021 02:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176703Подведение итогов не позднее Приобретение геодезического оборудования по заявке № 36261 для АО «ГОК «Инаглинский»Нерюнгри
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение геодезического оборудования по заявке № 36261 для АО «ГОК «Инаглинский»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
DDP НерюнгриРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК КОЛМАР
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Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
B
C
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 8
Кол-во: 7
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 6
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