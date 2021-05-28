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    Главная / Торги / Стальные прутки марки 95Х18-Ш

    Стальные прутки марки 95Х18-Ш

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.05.2021 04:3028.05.2021 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110253666Дата и время окончания срока приема заявок Стальные прутки марки 95Х18-ШЖелезногорскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110253666

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Стальные прутки марки 95Х18-Ш

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    30.04.2021 08:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_253зп.docx

    Форма_2_к_закупочной_документации_253зп.xls

    Закупочная_документация_253зп.docx

    Извещение_253зп.doc

    Проект_договора_253зп.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Ф. РЕШЕТНЁВА
    Все закупки и тендеры АО ИСС

    Юридический адрес

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,

    Почтовый адрес

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52

    Контактный телефон

    +7 39197 6-88-05

    Факс

    +7 39197 6-40-76

    Адрес электронной почты

    zakupki@iss-reshetnev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Куксенко Наталья Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Железногорск

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Закупки и тендеры Прокат сортовой и катанка горячекатаные стальные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Стальные прутки марки 95Х18-Ш

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.05.2021 04:30 GMT +328.05.2021 04:3028.05.2021 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110253666Дата и время окончания срока приема заявок Стальные прутки марки 95Х18-ШЖелезногорск

    Дата и время вскрытия заявок

    28.05.2021 04:3028.05.2021 04:3028.05.2021 04:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110253666Дата и время вскрытия заявок Стальные прутки марки 95Х18-ШЖелезногорск

    Подведение итогов не позднее

    01.06.2021 06:4001.06.2021 06:4001.06.2021 06:40Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110253666Подведение итогов не позднее Стальные прутки марки 95Х18-ШЖелезногорск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.06.202101.06.2021 06:4001.06.2021 06:40Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110253666Подведение итогов не позднее Стальные прутки марки 95Х18-ШЖелезногорск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Стальные прутки марки 95Х18-Ш

    Начальная цена

    780 594,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно технического заданияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ИСС
    Все закупки и тендеры АО ИСС

    Адрес местонахождения

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52

    Классификатор ОКПД2

    24.10.63.114

    Прокат сортовой горячекатаный полосовой со свободной намоткой в бухты из нержавеющих сталей

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10.6

    Производство сортового горячекатаного проката и катанки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство сортового горячекатаного проката и катанки"

    Кол-во: 1400.00000

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