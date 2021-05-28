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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110253666
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Стальные прутки марки 95Х18-Ш
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
30.04.2021 08:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,
Почтовый адрес
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52
Контактный телефон
+7 39197 6-88-05
Факс
+7 39197 6-40-76
Адрес электронной почты
zakupki@iss-reshetnev.ru
Ф.И.О. контактного лица
Куксенко Наталья Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Железногорск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Стальные прутки марки 95Х18-Ш
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.05.2021 04:30 GMT +328.05.2021 04:3028.05.2021 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110253666Дата и время окончания срока приема заявок Стальные прутки марки 95Х18-ШЖелезногорск
Дата и время вскрытия заявок
28.05.2021 04:3028.05.2021 04:3028.05.2021 04:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110253666Дата и время вскрытия заявок Стальные прутки марки 95Х18-ШЖелезногорск
Подведение итогов не позднее
01.06.2021 06:4001.06.2021 06:4001.06.2021 06:40Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110253666Подведение итогов не позднее Стальные прутки марки 95Х18-ШЖелезногорск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Стальные прутки марки 95Х18-Ш
Начальная цена
780 594,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно технического заданияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52
24.10.63.114
24.10.6
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1400.00000
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