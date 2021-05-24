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Номер извещения
ГП176702
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение ЭМР на объекте: "Техническое перевооружение объектов СУНГКМ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
30.04.2021 08:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж
Почтовый адрес
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж
Контактный телефон
+7 34949 3-21-00 доб. 31068
Факс
+7 34949 3-21-00
Адрес электронной почты
o.nelyubova@northgas.ru
Ф.И.О. контактного лица
Нелюбова Ольга Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Выполнение ЭМР на объекте: «Техническое перевооружение объектов СУНГКМ»».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2021 14:00 GMT +324.05.2021 14:0024.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176702Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение ЭМР на объекте: «Техническое перевооружение объектов СУНГКМ»».Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
24.05.2021 14:0024.05.2021 14:0024.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176702Дата и время вскрытия заявок Выполнение ЭМР на объекте: «Техническое перевооружение объектов СУНГКМ»».Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
30.06.2021 09:0030.06.2021 09:0030.06.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176702Подведение итогов не позднее Выполнение ЭМР на объекте: «Техническое перевооружение объектов СУНГКМ»».Новый Уренгой
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение ЭМР на объекте: «Техническое перевооружение объектов СУНГКМ»».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО Нортгаз
Все закупки и тендеры ЗАО Нортгаз
Адрес местонахождения
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж
43.2
Документация лота
Кол-во: 2
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