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    Главная / Торги / Поставка строительных товаров для филиала АО «Газпром газораспределение Тверь» в г. Конаково

    Поставка строительных товаров для филиала АО «Газпром газораспределение Тверь» в г. Конаково

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.05.2021 09:5925.05.2021 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110253629Дата и время окончания срока приема заявок Строительные материалыТверьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110253629

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка строительных товаров для филиала АО «Газпром газораспределение Тверь» в г. Конаково

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    30.04.2021 08:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДОК_1703.doc

    Извещение_1703.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ

    Юридический адрес

    170026, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ ФУРМАНОВА, 12/4,

    Почтовый адрес

    170026, Российская Федерация, Тверская область, Тверь, Фурманова, 12/4

    Контактный телефон

    +7 4822 52-65-81

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    naumova@togas.tvcom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Наумова Татьяна Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Тверь

    Закупки и тендеры Тверская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Строительные материалы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.05.2021 09:59 GMT +325.05.2021 09:5925.05.2021 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110253629Дата и время окончания срока приема заявок Строительные материалыТверь

    Дата и время вскрытия заявок

    25.05.2021 10:0025.05.2021 10:0025.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110253629Дата и время вскрытия заявок Строительные материалыТверь

    Подведение итогов не позднее

    27.05.2021 17:0027.05.2021 17:0027.05.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110253629Подведение итогов не позднее Строительные материалыТверь

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.05.202127.05.2021 17:0027.05.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110253629Подведение итогов не позднее Строительные материалыТверь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Строительные материалы

    Начальная цена

    62 168,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ

    Адрес местонахождения

    170026, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ ФУРМАНОВА, 12/4,

    170026, Российская Федерация, Тверская область, Тверь, Фурманова, 12/4

    Классификатор ОКПД2

    32.9

    Изделия готовые, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    32

    Производство прочих готовых изделий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих готовых изделий"

    Кол-во: 1.00000

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