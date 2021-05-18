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    Главная / Торги / Выбор поставщика ленты ФУМ-1

    Выбор поставщика ленты ФУМ-1

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 07:5918.05.2021 07:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110253638Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ленты ФУМ-1ИжевскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110253638

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выбор поставщика ленты ФУМ-1

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    30.04.2021 08:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    _Извещение.doc

    _Документация.docx

    _Приложение_2_к_Форме_1___ТП.docx

    _Приложение_1_к_Форме_1___КП.docx

    _Приложение_1___Проект_договора.docx

    _Приложение_3_к_документации___Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    _Приложение_2___Техническое_задание.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК

    Юридический адрес

    426008, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ КОММУНАРОВ, 359,

    Почтовый адрес

    Удмуртская Республика, 426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров 359

    Контактный телефон

    +7 3412 70-11-80

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    O.Mohnacheva@udmgas.udm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мохначева Оксана Не указано

    Место рассмотрения предложений

    Ижевск

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Закупки и тендеры Продукты минеральные неметаллические прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ленты ФУМ-1

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.05.202120.05.2021 13:0020.05.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110253638Подведение итогов не позднее Поставка ленты ФУМ-1Ижевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ленты ФУМ-1

    Начальная цена

    587 028,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК

    Адрес местонахождения

    426008, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ КОММУНАРОВ, 359,

    Удмуртская Республика, 426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров 359

    Классификатор ОКПД2

    23

    Продукты минеральные неметаллические прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    23

    Производство прочей неметаллической минеральной продукции

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочей неметаллической минеральной продукции"

    Кол-во: 689.00000

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