Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Выполнение работ строительно-монтажных газопровода

    Выполнение работ строительно-монтажных газопровода

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 07:5920.05.2021 07:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110253757Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ строительно-монтажных газопроводаСаратовПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110253757

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ строительно-монтажных газопровода

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    30.04.2021 08:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_конкурентного_отбора.docx

    проектная_документация.part2.rar

    Приложение_к_Форме_1___ТП.docx

    проектная_документация.part3.rar

    Извещение_о_проведении_конкурентного_отбора_в_электронной_форме.docx

    Приложение_1___проект_договора.docx

    Приложение_1_к_договору_Техническое_задание.doc

    Приложение_2___техническое_задание.rar

    Приложение_к_Форме_1___ЦП.docx

    проектная_документация.part4.rar

    проектная_документация.part5.rar

    Приложение_3___методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    проектная_документация.part1.rar

    Итоговый_протокол_32110253757.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

    Юридический адрес

    410076, ОБЛ САРАТОВСКАЯ, Г САРАТОВ, УЛ ИМ ОРДЖОНИКИДЗЕ Г.К., ДОМ 26,

    Почтовый адрес

    410076, ОБЛ САРАТОВСКАЯ64, Г САРАТОВ, УЛ ИМ ОРДЖОНИКИДЗЕ Г.К. , ДОМ 26

    Контактный телефон

    +7 937 242-90-09

    Факс

    +7 8452 49-34-71

    Адрес электронной почты

    aleksandr-kisin@bk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кисин Александр Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ строительно-монтажных газопровода

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.05.202124.05.2021 11:0024.05.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110253757Подведение итогов не позднее Выполнение работ строительно-монтажных газопроводаСаратов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ строительно-монтажных газопровода

    Начальная цена

    1 511 918,53

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

    Адрес местонахождения

    410076, ОБЛ САРАТОВСКАЯ, Г САРАТОВ, УЛ ИМ ОРДЖОНИКИДЗЕ Г.К., ДОМ 26,

    410076, ОБЛ САРАТОВСКАЯ64, Г САРАТОВ, УЛ ИМ ОРДЖОНИКИДЗЕ Г.К. , ДОМ 26

    Классификатор ОКПД2

    42.21

    Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/932779/name/60a765a6ee7174.11786219

    21.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211087104
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (15)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    594570
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    56 884 260
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211087065
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (16)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    594563
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    45 486 982
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    ЗНДХ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП213992
    Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту «Обустройство Харьягинского месторождения. Очередь 3. Пакет 4. Модернизация центрального пункта сбора. Система теплоносителя
    Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту «Обустройство...
    589949
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ЧЕЛЯБИНСКГОРГАЗ
    Маркетинговые исследования № 32211085419
    Выполнение работ строительно-монтажных и работ по врезке подземных, надземных газопроводов, давлением до 1.2 Мпа
    Выполнение работ строительно-монтажных и работ по врезке подземных, надземных газопроводов,...
    594229
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 21:59(GMT+03:00)
    59 500 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211064538
    Выполнение работ по строительству подземных, наземных, надземных газопроводов давлением до 1,2 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта капитального строительства (г. Коркино)
    Выполнение работ по строительству подземных, наземных, надземных газопроводов давлением до 1,2...
    591169
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    16.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    31 800 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211064599
    Выполнение работ по строительству подземных, наземных, надземных газопроводов давлением до 1,2 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта капитального строительства (г. Копейск)
    Выполнение работ по строительству подземных, наземных, надземных газопроводов давлением до 1,2...
    591166
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    16 200 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211064608
    Выполнение работ по строительству подземных, наземных, надземных газопроводов давлением до 1,2 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта капитального строительства (г. Магнитогорск)
    Выполнение работ по строительству подземных, наземных, надземных газопроводов давлением до 1,2...
    591172
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    15 600 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211064602
    Выполнение работ по строительству подземных, наземных, надземных газопроводов давлением до 1,2 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта капитального строительства (г. Миасс)
    Выполнение работ по строительству подземных, наземных, надземных газопроводов давлением до 1,2...
    591177
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    16 200 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить