Услуги по зачистке мазутных резервуаров от нефтешлама и утилизация нефтешлама (номер закупки 2120/6.42-1716)

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

на основании подписанного сторонами Акта об оказании услуг и представленных Исполнителем счёта и счёта-фактуры путем перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя в следующие сроки и порядке: в течение 15-ти (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Акта об оказании услуг