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    Главная / Торги / Услуги по зачистке мазутных резервуаров от нефтешлама и утилизация нефтешлама (номер закупки 2120/6.42-1716)

    Услуги по зачистке мазутных резервуаров от нефтешлама и утилизация нефтешлама (номер закупки 2120/6.42-1716)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 11:0019.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110253634Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по зачистке мазутных резервуаров от нефтешлама и утилизация нефтешлама (номер закупки 2120/6.42-1716)МурманскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110253634

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Услуги по зачистке мазутных резервуаров от нефтешлама и утилизация нефтешлама (номер закупки 2120/6.42-1716)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.04.2021 08:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    документация_97_ЗП.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МУРМАНСКАЯ ТЭЦ
    Все закупки и тендеры АО МУРМАНСКАЯ ТЭЦ

    Юридический адрес

    183038, Российская Федерация, Мурманская область, Мурманск, Шмидта, д.14

    Почтовый адрес

    183038, Российская Федерация, Мурманская область, Мурманск, Шмидта, д.14

    Контактный телефон

    +7 8152 56-53-77

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    sidorenko.av@mtec.tgc1.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сидоренко Анна Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Мурманск

    Закупки и тендеры Мурманская область

    Закупки и тендеры Отходы опасные; услуги по сбору опасных отходов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по зачистке мазутных резервуаров от нефтешлама и утилизация нефтешлама (номер закупки 2120/6.42-1716)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.06.202111.06.2021 11:0011.06.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110253634Подведение итогов не позднее Услуги по зачистке мазутных резервуаров от нефтешлама и утилизация нефтешлама (номер закупки 2120/6.42-1716)Мурманск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по зачистке мазутных резервуаров от нефтешлама и утилизация нефтешлама (номер закупки 2120/6.42-1716)

    Начальная цена

    1 646 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с проектом договора и техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    на основании подписанного сторонами Акта об оказании услуг и представленных Исполнителем счёта и счёта-фактуры путем перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя в следующие сроки и порядке: в течение 15-ти (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Акта об оказании услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МУРМАНСКАЯ ТЭЦ
    Все закупки и тендеры АО МУРМАНСКАЯ ТЭЦ

    Адрес местонахождения

    183038, Российская Федерация, Мурманская область, Мурманск, Шмидта, д.14

    Классификатор ОКПД2

    38.12.12

    Услуги по сбору прочих опасных промышленных отходов

    Классификатор ОКВЭД2

    38.12

    Сбор опасных отходов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сбор опасных отходов"

    Кол-во: 1.00000

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