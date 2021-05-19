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Номер извещения
32110253634
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Услуги по зачистке мазутных резервуаров от нефтешлама и утилизация нефтешлама (номер закупки 2120/6.42-1716)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
30.04.2021 08:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
183038, Российская Федерация, Мурманская область, Мурманск, Шмидта, д.14
Почтовый адрес
183038, Российская Федерация, Мурманская область, Мурманск, Шмидта, д.14
Контактный телефон
+7 8152 56-53-77
Факс
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Адрес электронной почты
sidorenko.av@mtec.tgc1.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сидоренко Анна Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Мурманск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Услуги по зачистке мазутных резервуаров от нефтешлама и утилизация нефтешлама (номер закупки 2120/6.42-1716)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по зачистке мазутных резервуаров от нефтешлама и утилизация нефтешлама (номер закупки 2120/6.42-1716)
Начальная цена
1 646 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с проектом договора и техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО МУРМАНСКАЯ ТЭЦ
Все закупки и тендеры АО МУРМАНСКАЯ ТЭЦ
Адрес местонахождения
183038, Российская Федерация, Мурманская область, Мурманск, Шмидта, д.14
38.12.12
38.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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