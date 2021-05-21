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    Главная / Торги / Разработка проектной и рабочей документации, выполнение комплекса инженерных изысканий, получение положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, получение постановления об использовании земель или земельного участка находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута, постановления (приказа) об установлении публичного сервитута для строительства «Газификация д. Садовая Малосергиевского сельсовета Тамалинского района Пензенской области»

    Разработка проектной и рабочей документации, выполнение комплекса инженерных изысканий, получение положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, получение постановления об использовании земель или земельного участка находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута, постановления (приказа) об установлении публичного сервитута для строительства «Газификация д. Садовая Малосергиевского сельсовета Тамалинского района Пензенской области»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 09:5921.05.2021 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110253572Дата и время окончания срока приема заявок Разработка проектной и рабочей документации, выполнение комплекса инженерных изысканий, получение положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, получение постановления об использовании земель или земельного участка находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута, постановления (приказа) об установлении публичного сервитута для строительства «Газификация д. Садовая Малосергиевского сельсовета Тамалинского района Пензенской области»г. Пенза, ул. Максима Горького, 50Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110253572

    Уникальный номер закупки

    2214-2021

    Номер закупки

    2214-2021

    Наименование закупки

    Разработка проектной и рабочей документации, выполнение комплекса инженерных изысканий, получение положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, получение постановления об использовании земель или земельного участка находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута, постановления (приказа) об установлении публичного сервитута для строительства «Газификация д. Садовая Малосергиевского сельсовета Тамалинского района Пензенской области»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме

    Дата публикации

    30.04.2021 08:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_об_открытых_маркетинговых_исследованиях_в_электронной_форме.doc

    Документация_об_открытых_маркетинговых_исследованиях_в_электронной_форме.docx

    Приложение___1_Проект_договора.doc

    Приложение___2_Техническая_часть.docx

    Приложение___3_Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Приложение_к_Форме_1.1___КП.docx

    Приложение_к_Форме_1.2___ТП.docx

    Сводная_смета_д._Садовая_Тамалинский.docx

    Смета_изыскания_д._Садовая.xlsx

    Условия_проектирования_8_от_02.03.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА

    Юридический адрес

    440600, ОБЛ ПЕНЗЕНСКАЯ, Г ПЕНЗА, УЛ МАКСИМА ГОРЬКОГО, 50,

    Почтовый адрес

    440602, Пензенская область, г. Пенза, ул. Максима Горького, д.50

    Контактный телефон

    +7 8412 98-87-38

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    omts1@penzaoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Киселев Олег Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    г. Пенза, ул. Максима Горького, 50

    Закупки и тендеры Пензенская область

    Закупки и тендеры Документация проектная для строительства

    Ключевые слова:

    газификация

    Список лотов

    Лот 1

    Разработка проектной и рабочей документации, выполнение комплекса инженерных изысканий, получение положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, получение постановления об использовании земель или земельного участка находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута, постановления (приказа) об установлении публичного сервитута для строительства «Газификация д. Садовая Малосергиевского сельсовета Тамалинского района Пензенской области»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.05.202126.05.2021 17:0026.05.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110253572Подведение итогов не позднее Разработка проектной и рабочей документации, выполнение комплекса инженерных изысканий, получение положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, получение постановления об использовании земель или земельного участка находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута, постановления (приказа) об установлении публичного сервитута для строительства «Газификация д. Садовая Малосергиевского сельсовета Тамалинского района Пензенской области»г. Пенза, ул. Максима Горького, 50

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разработка проектной и рабочей документации, выполнение комплекса инженерных изысканий, получение положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, получение постановления об использовании земель или земельного участка находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута, постановления (приказа) об установлении публичного сервитута для строительства «Газификация д. Садовая Малосергиевского сельсовета Тамалинского района Пензенской области»

    Начальная цена

    1 976 316,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА

    Адрес местонахождения

    440600, ОБЛ ПЕНЗЕНСКАЯ, Г ПЕНЗА, УЛ МАКСИМА ГОРЬКОГО, 50,

    440602, Пензенская область, г. Пенза, ул. Максима Горького, д.50

    Классификатор ОКПД2

    41.10.10.000

    Документация проектная для строительства

    Классификатор ОКВЭД2

    41.10

    Разработка строительных проектов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка строительных проектов"

    Кол-во: 1.00000

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