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    Главная / Торги / Выполнение авиационных работ для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Выполнение авиационных работ для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 08:0020.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176697Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение авиационных работ для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176697

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение авиационных работ для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    30.04.2021 08:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Закупочная документация

    Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕРМНЕФТЕГЕОФИЗИКА
    Все закупки и тендеры ПАО ПНГ

    Юридический адрес

    614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34

    Почтовый адрес

    614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34

    Контактный телефон

    +7 902 798-80-52

    Факс

    +7 342 241-43-01

    Адрес электронной почты

    LogunovaIA@rusgeology.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Логунова Инна Александровна

    Место рассмотрения предложений

    г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Закупки и тендеры Пермский край

    Закупки и тендеры Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение авиационных работ для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.05.2021 08:00 GMT +320.05.2021 08:0020.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176697Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение авиационных работ для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Дата и время вскрытия заявок

    20.05.2021 08:0020.05.2021 08:0020.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176697Дата и время вскрытия заявок Выполнение авиационных работ для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Подведение итогов не позднее

    27.05.2021 12:0027.05.2021 12:0027.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176697Подведение итогов не позднее Выполнение авиационных работ для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.05.202127.05.2021 12:0027.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176697Подведение итогов не позднее Выполнение авиационных работ для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение авиационных работ для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Начальная цена

    731 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Кондинский район, ХМАО-ЮграРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата осуществляется в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты подписания акта выполненных работ. Разовый вылет в период с 21.06.2021 г. по 25.06.2021 г. по предварительной заявке Заказчика на полет.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕРМНЕФТЕГЕОФИЗИКА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ПНГ
    Все закупки и тендеры ПАО ПНГ

    Адрес местонахождения

    614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34

    Классификатор ОКПД2

    51.10.20.000

    Услуги по аренде пассажирских воздушных судов с экипажем

    Классификатор ОКВЭД2

    51.10

    Деятельность пассажирского воздушного транспорта

    Документация лота

    Закупочная документация

    02.06.2021

    Проект договора

    02.06.2021

    Техническое задание

    02.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение авиационных работ для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»"

    Кол-во: 1

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