"Выполнение авиационных работ для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата осуществляется в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты подписания акта выполненных работ. Разовый вылет в период с 21.06.2021 г. по 25.06.2021 г. по предварительной заявке Заказчика на полет.