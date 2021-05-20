www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП176697
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение авиационных работ для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
30.04.2021 08:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34
Почтовый адрес
614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34
Контактный телефон
+7 902 798-80-52
Факс
+7 342 241-43-01
Адрес электронной почты
LogunovaIA@rusgeology.ru
Ф.И.О. контактного лица
Логунова Инна Александровна
Место рассмотрения предложений
г. Пермь, ул. Лодыгина, 34
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение авиационных работ для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.05.2021 08:00 GMT +320.05.2021 08:0020.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176697Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение авиационных работ для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34
Дата и время вскрытия заявок
20.05.2021 08:0020.05.2021 08:0020.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176697Дата и время вскрытия заявок Выполнение авиационных работ для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34
Подведение итогов не позднее
27.05.2021 12:0027.05.2021 12:0027.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176697Подведение итогов не позднее Выполнение авиационных работ для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение авиационных работ для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»
Начальная цена
731 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Кондинский район, ХМАО-ЮграРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34
51.10.20.000
51.10
Документация лота
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.