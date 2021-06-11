Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Панели стеновые и кровельные (согласно ЕТТ во вложении)

    Панели стеновые и кровельные (согласно ЕТТ во вложении)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.06.2021 12:0011.06.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176717Дата и время окончания срока приема заявок Панель стеновые и кровельные (согласно ЕТТ во вложении) потребность на 3 месяца После проведения тендера заключение договора с АО "АК ОЗНА", АО "ОЗНА-ИС", ООО "НПП ОЗНА-Инжиниринг" Объёмы, заявленные в данном запросе предложений, могут варьироваться. Данная процедура запроса предложений не является конкурсом и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1065 части второй ГК РФ. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Закупочные процедуры не регламентируются положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Претенденты, предоставившие предложение не в срок, и/или с нарушением процедур компании-организатора тендера, и/или несоответствующие выбранным критериям оценки могут быть исключены из процедуры торгов. При проведении торгов посредством электронной торговой площадки предложения иными способами не принимаются. город ОктябрьскийПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176717

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Панели стеновые и кровельные (согласно ЕТТ во вложении)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    30.04.2021 09:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Конкурсная_документация_Панели_стеновые__кровельные__согласно_ТТ_во_вложении___.xlsx

    СЭНДВИЧ_ПАНЕЛИ_BP4_06_M_0098_V_2_00_ТЗ.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ОЗНА
    Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА

    Юридический адрес

    452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60

    Почтовый адрес

    452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60

    Контактный телефон

    +7 937 366-37-33

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Sarycheva.NV@ozna.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сарычева Наталья Валентиновна

    Место рассмотрения предложений

    город Октябрьский

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Панель стеновые и кровельные (согласно ЕТТ во вложении) потребность на 3 месяца После проведения тендера заключение договора с АО "АК ОЗНА", АО "ОЗНА-ИС", ООО "НПП ОЗНА-Инжиниринг" Объёмы, заявленные в данном запросе предложений, могут варьироваться. Данная процедура запроса предложений не является конкурсом и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1065 части второй ГК РФ. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Закупочные процедуры не регламентируются положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Претенденты, предоставившие предложение не в срок, и/или с нарушением процедур компании-организатора тендера, и/или несоответствующие выбранным критериям оценки могут быть исключены из процедуры торгов. При проведении торгов посредством электронной торговой площадки предложения иными способами не принимаются.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.06.2021 12:00 GMT +311.06.2021 12:0011.06.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176717Дата и время окончания срока приема заявок Панель стеновые и кровельные (согласно ЕТТ во вложении) потребность на 3 месяца После проведения тендера заключение договора с АО "АК ОЗНА", АО "ОЗНА-ИС", ООО "НПП ОЗНА-Инжиниринг" Объёмы, заявленные в данном запросе предложений, могут варьироваться. Данная процедура запроса предложений не является конкурсом и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1065 части второй ГК РФ. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Закупочные процедуры не регламентируются положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Претенденты, предоставившие предложение не в срок, и/или с нарушением процедур компании-организатора тендера, и/или несоответствующие выбранным критериям оценки могут быть исключены из процедуры торгов. При проведении торгов посредством электронной торговой площадки предложения иными способами не принимаются. город Октябрьский

    Подведение итогов не позднее

    25.06.2021 12:0025.06.2021 12:0025.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176717Подведение итогов не позднее Панель стеновые и кровельные (согласно ЕТТ во вложении) потребность на 3 месяца После проведения тендера заключение договора с АО "АК ОЗНА", АО "ОЗНА-ИС", ООО "НПП ОЗНА-Инжиниринг" Объёмы, заявленные в данном запросе предложений, могут варьироваться. Данная процедура запроса предложений не является конкурсом и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1065 части второй ГК РФ. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Закупочные процедуры не регламентируются положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Претенденты, предоставившие предложение не в срок, и/или с нарушением процедур компании-организатора тендера, и/или несоответствующие выбранным критериям оценки могут быть исключены из процедуры торгов. При проведении торгов посредством электронной торговой площадки предложения иными способами не принимаются. город Октябрьский

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    25.06.202125.06.2021 12:0025.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176717Подведение итогов не позднее Панель стеновые и кровельные (согласно ЕТТ во вложении) потребность на 3 месяца После проведения тендера заключение договора с АО "АК ОЗНА", АО "ОЗНА-ИС", ООО "НПП ОЗНА-Инжиниринг" Объёмы, заявленные в данном запросе предложений, могут варьироваться. Данная процедура запроса предложений не является конкурсом и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1065 части второй ГК РФ. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Закупочные процедуры не регламентируются положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Претенденты, предоставившие предложение не в срок, и/или с нарушением процедур компании-организатора тендера, и/или несоответствующие выбранным критериям оценки могут быть исключены из процедуры торгов. При проведении торгов посредством электронной торговой площадки предложения иными способами не принимаются. город Октябрьский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Панель стеновые и кровельные (согласно ЕТТ во вложении) потребность на 3 месяца После проведения тендера заключение договора с АО "АК ОЗНА", АО "ОЗНА-ИС", ООО "НПП ОЗНА-Инжиниринг" Объёмы, заявленные в данном запросе предложений, могут варьироваться. Данная процедура запроса предложений не является конкурсом и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1065 части второй ГК РФ. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Закупочные процедуры не регламентируются положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Претенденты, предоставившие предложение не в срок, и/или с нарушением процедур компании-организатора тендера, и/или несоответствующие выбранным критериям оценки могут быть исключены из процедуры торгов. При проведении торгов посредством электронной торговой площадки предложения иными способами не принимаются.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Панель стеновые и кровельные - годовая потребность Срок фиксации цены: 3 месяца

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка ТМЦ: осуществляется за счет Поставщика и включена в цену Место поставки: РФ, РБ, г. Октябрьский, г. УфаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: отсрочка платежа в течение 60-90 календарных дней Срок поставки: не более 21 календарного дня с момента подачи заявки
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ОЗНА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО АК ОЗНА
    Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА

    Адрес местонахождения

    452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60

    Классификатор ОКПД2

    23.61.12.131

    Панели стеновые наружные железобетонные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Панель ПСБ 50х1000 0,7-PE-RAL1021/0,7-PE-RAL9003 ТУ 5284-016-63280288-2017"

    Кол-во: 6075

    "Позиция 2"

    "Панель ПСБ 100х1000 0,7-PE-RAL1021/0,7-PE-RAL9003 ТУ 5284-016-63280288-2017"

    Кол-во: 150

    "Позиция 3"

    "Панель ПКБ 100х1000х1550 0,7-PE-RAL1021/0,7-PE-RAL9003 ТУ 5284-016-63280288-2017"

    Кол-во: 900

    "Позиция 4"

    "Панель ПСБ 50х1000 0,6-PE-RAL9003/0,6-PE-RAL9003"

    Кол-во: 8100

    "Позиция 5"

    "Панель ПСБ 50х1000 0,6-PE-RAL1021/0,6-PE-RAL9003"

    Кол-во: 2025

    "Позиция 6"

    "Панель ПСБ 50х1000 0,5-PE-RAL9016/0,5-PE-RAL9016"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 7"

    "Панель ПСБ 50х1000 0,5-PE-RAL7035/0,5-PE-RAL9003"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 8"

    "Панель ПСБ 80х1000х10000 0.6-РЕ-RAL9003/0.6-РЕ-RAL9003 ТУ 5284-016-63280288-2017,"

    Кол-во: 75

    "Позиция 9"

    "Панель ПСБ 100х1000х10000 0,5-РЕ-RAL9003/0,5-PE-RAL9003 ТУ 5284-016-63280288-2017"

    Кол-во: 100

    "Позиция 10"

    "Панель ПСБ 100х1000 0,6-PE-RAL9003/0,6-PE-RAL9003"

    Кол-во: 650

    "Позиция 11"

    "Панель ПСБ-100х1000 0.60-РЕ-RAL1021-MESA 2/0.60-РЕ-RAL9003-MESA 2 А"

    Кол-во: 275

    "Позиция 12"

    "Панель ПСБ-120х1000 0.60-РЕ-RAL9003-MESA 2/0.60-РЕ-RAL9003-MESA 2 А"

    Кол-во: 150

    "Позиция 13"

    "Панель ПСБ-120х1000 0.50-РЕ-RAL9003-MESA 2/0.50-РЕ-RAL9003-MESA 2 А"

    Кол-во: 25

    "Позиция 14"

    "Панель ПСБ-150х1000 0,6-РЕ RAL 9003"

    Кол-во: 500

    "Позиция 15"

    "Панель ПСБ-200х1000 0.60-РЕ-RAL9003-MESA 2/0.60-РЕ-RAL9003-MESA 2 А"

    Кол-во: 50

    "Позиция 16"

    "Панель ПКБ 100х1000х1550 0,5-PE-RAL7035/0,5-PE-RAL9003 ТУ 5284-016-63280288-2017"

    Кол-во: 900

    "Позиция 17"

    "Панель ПКБ 100х1000х1550 0,5-PE-RAL9003/0,5-PE-RAL9003 ТУ 5284-016-63280288-2017"

    Кол-во: 900

    "Позиция 18"

    "Панель ПКБ-120х1000 0.60-РЕ-RAL7036/0.60-РЕ-RAL9003-MESA 2 А"

    Кол-во: 100

    "Позиция 19"

    "Панель ПКБ 150х1000х1550 0,5-PE-RAL9003/0,5-PE-RAL9003 ТУ 5284-016-63280288-2018"

    Кол-во: 150

    "Позиция 20"

    "Панель ПКБ-150х1000 0.60-РЕ-RAL1021/0.60-РЕ-RAL9003-MESA 2 А"

    Кол-во: 250

    "Позиция 21"

    "Панель ПКБ-150х1000 0.70-РЕ-RAL9003/0.60-РЕ-RAL9003-MESA 2 А"

    Кол-во: 225

    "Позиция 22"

    "Панель ПКБ-200х1000 0.60-РЕ-RAL9003/0.60-РЕ-RAL9003-MESA 2 А"

    Кол-во: 300

    "Позиция 23"

    "Панель ПКБ-250х1000 0.60-РЕ-RAL3018/0.60-РЕ-RAL9003-MESA 2 А"

    Кол-во: 50

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211087136
    Поставка Канцтоваров
    Поставка Канцтоваров
    594576
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    1 721 020
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    БАЛТИЙСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
    Запрос предложений № ГП237462
    оказание услуг по техническому и программному обеспечению процесса печати, сканирования и копирования документов, а также техническому обслуживанию и ремонту многофункциональных устройств для нужд ООО «БХК»
    оказание услуг по техническому и программному обеспечению процесса печати, сканирования и...
    593315
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    10 607 310
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014431
    Закупка пиломатериалов
    Закупка пиломатериалов
    594577
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    УК УЗТМ-КАРТЭКС
    Запрос предложений № ГП237461
    Автокран грузоподъёмностью 110 тонн
    Автокран грузоподъёмностью 110 тонн
    594572
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГСП-4
    Попозиционная № АП013689
    Поставка блок-контейнера в комплектации для объекта «НАДЫМСКОЕ ЛПУМГ»
    Поставка блок-контейнера в комплектации для объекта «НАДЫМСКОЕ ЛПУМГ»
    591115
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГСП-4
    Попозиционная № АП011512
    Выполнение работ по устройство термостабилизации грунтов на объекте «Этап 5 Объекты УКПГ-2» в составе стройки «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения»
    Выполнение работ по устройство термостабилизации грунтов на объекте «Этап 5 Объекты УКПГ-2» в...
    581375
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    26 940 664
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП013861
    Выполнение работ по реконструкции системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 "Новоуренгойская" (Этап 19, Этап 20, Этап 36, Этап 37, Этап 41, Этап 48, Этап 63, Этап 64, Этап 65).
    Выполнение работ по реконструкции системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для...
    591804
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 318 080 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГСП-4
    Попозиционная № АП013788
    Поставка электротехнических материалов для объекта «КС-9 «Малоперанская». КЦ-2» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Бованеноково-Ухта»
    Поставка электротехнических материалов для объекта «КС-9 «Малоперанская». КЦ-2» в составе...
    591522
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить