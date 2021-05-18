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    Главная / Торги / Продукты питания (куриное филе, куры)

    Продукты питания (куриное филе, куры)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 15:3018.05.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110253512Дата и время окончания срока приема заявок Продукты питания (куриное филе, куры)Самара, ул. Земеца 18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110253512

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Продукты питания (куриное филе, куры)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.04.2021 08:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_о_закупке.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Юридический адрес

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Контактный телефон

    +7 846 228-54-30

    Факс

    +7 846 992-65-18

    Адрес электронной почты

    zakupki@samspace.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гурина Екатерина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Самара, ул. Земеца 18

    Закупки и тендеры Самарская область

    Закупки и тендеры Мясо домашней птицы переработанное и консервированное

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Продукты питания (куриное филе, куры)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.06.202107.06.2021 15:3007.06.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110253512Подведение итогов не позднее Продукты питания (куриное филе, куры)Самара, ул. Земеца 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продукты питания (куриное филе, куры)

    Начальная цена

    3 789 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РКЦ ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Адрес местонахождения

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Классификатор ОКПД2

    10.12.20.110

    Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) замороженное

    Классификатор ОКВЭД2

    10.12

    Производство и консервирование мяса птицы

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство и консервирование мяса птицы"

    Кол-во: 22550.00000

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