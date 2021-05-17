www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110253603
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка линейной арматуры и изоляторов для нужд АО "Электросеть" в г. Орск
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
30.04.2021 08:29
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25
Почтовый адрес
652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25
Контактный телефон
+7 3537 37-11-18
Факс
+7 38475 3-20-89
Адрес электронной почты
Svetlana.Ivanchenko@zaoelektroset.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванченко Светлана Львовна
Место рассмотрения предложений
Орск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Линейная арматура и Изоляторы ПС-70, зажимы, КГП
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Линейная арматура и Изоляторы ПС-70, зажимы, КГП
Начальная цена
329 776,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно требованиям Технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка продукции осуществляется транспортом Поставщика на склад АО «Электросеть» по адресу:462424, Оренбургская область, г. Орск ул. Призаводская д.1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
Все закупки и тендеры АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
Адрес местонахождения
652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25
27.12
27.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 443
Кол-во: 24
Кол-во: 10
Кол-во: 180
Кол-во: 24
Кол-во: 12
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.