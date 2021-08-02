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    Главная / Торги / Поставка компьютера с монитором HP Bundles 290 G2 MT или эквивалент

    Поставка компьютера с монитором HP Bundles 290 G2 MT или эквивалент

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.08.2021 10:4102.08.2021 10:41Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176690Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компьютера с монитором HP Bundles 290 G2 MT или эквивалентПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176690

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    100000434939

    Наименование закупки

    Поставка компьютера с монитором HP Bundles 290 G2 MT или эквивалент

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    30.04.2021 07:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-НОЯБРЬСКНЕФТЕГАЗГЕОФИЗИКА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ - ННГГФ

    Юридический адрес

    629809, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Промзона,территория промузел пелей,панель XV, дом 24

    Почтовый адрес

    629809, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Промзона,территория промузел пелей,панель XV, дом 24

    Контактный телефон

    +7 3452 29-03-16

    Адрес электронной почты

    berez@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ян Александр Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)

    Закупки и тендеры Нефть сырая и газ природный

    Ключевые слова:

    нефть

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка компьютера с монитором HP Bundles 290 G2 MT или эквивалент

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    02.08.202102.08.2021 10:4102.08.2021 10:41Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176690Подведение итогов не позднее Поставка компьютера с монитором HP Bundles 290 G2 MT или эквивалент

    Предмет договора

    Поставка компьютера с монитором HP Bundles 290 G2 MT или эквивалент

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗ

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМНЕФТЬ - ННГГФ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ - ННГГФ

    Адрес местонахождения

    629809, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Промзона,территория промузел пелей,панель XV, дом 24

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